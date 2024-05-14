Алтай стал самым популярным местом в России для летнего отпуска
В список наиболее привлекательных мест также вошли Санкт-Петербург, Сочи и озеро Байкал
14 мая 2024, 14:00, ИА Амител
Исследовательский центр "Зарплаты.ру" выяснил, планируют ли жители России пойти этим летом в отпуск и куда они намерены поехать отдыхать.
"Год назад в отпуске были 32% работников, еще 29% отдыхали полгода назад, 28% – менее полугода назад, а 11% сотрудников в последний раз уходили в отпуск два года назад и более. Однако этим летом пойти в отпуск намерены 83% опрошенных", – говорится в исследовании.
Большая часть (62%) опрошенных намерены поехать в путешествие по России, 14% планируют отдыхать на даче, 9% постараются выехать за рубеж, 7% решили делать дома ремонт, 6% хотят отдохнуть дома, а 2% – научиться чему-то новому или заняться переобучением.
Среди наиболее популярных мест в России, которые респонденты планируют посетить этим летом:
- Алтай – 16%;
- Санкт-Петербург – 15%;
- Сочи – 12%;
- Байкал – 10%;
- Анапа – 9%;
- Москва – 8%;
- Казань – 6%;
- Крым – 6%.
Опрос проводился с 25 апреля по 6 мая среди 2150 россиян в возрасте от 25 до 55 лет, в том числе и в Алтайском крае.
14:05:06 14-05-2024
Алтай – 16%, --- Интрига не раскрыта, Алтайский край или Республика Алтай?
14:52:13 14-05-2024
Гость (14:05:06 14-05-2024) Алтай – 16%, --- Интрига не раскрыта, Алтайский край или Рес... 99% респондентов не знают, что из два.
19:22:09 14-05-2024
Гость (14:52:13 14-05-2024) 99% респондентов не знают, что из два.... И чем дальше от алтаев тем меньше у людей понимание что это два разных региона😄
23:35:09 14-05-2024
Горно-Алтайск-столица Алтайского края, туда и надо ехать
06:35:55 15-05-2024
Наиля (23:35:09 14-05-2024) Горно-Алтайск-столица Алтайского края, туда и надо ехать... ,😁Вот насмешила...Люди вы хоть интернетом пользуйтесь, чтобы писать правильно или лучше молчите... Столица Алтайского края - Барнаул, Столица Республики Алтай- Горно- Алтайск.
01:27:18 15-05-2024
Наиля (23:35:09 14-05-2024) Горно-Алтайск-столица Алтайского края, туда и надо ехать... Горно-Алтайск столица Республики Алтай (горный Алтай), вот там действительно красиво
02:15:38 15-05-2024
Горно-Алтайск - это столица Республики Алтай, в крае - Барнаул
06:35:15 15-05-2024
Все по минимуму. Бедно и тоскливо.
14:45:06 15-05-2024
Гость (06:35:15 15-05-2024) Все по минимуму. Бедно и тоскливо.... Если хотите по богатому и по веселее, это в Москву или за границу. А на Алтае. Это природа и тишина. В этом и кросота. И не надо перезагружать сильно цивилизацией.
23:22:46 15-05-2024
Гость (14:45:06 15-05-2024) Если хотите по богатому и по веселее, это в Москву или за гр... А на Алтае прямо дёшево и тихо...)))
08:01:09 16-05-2024
Ну зв одно и не дешовым отдыхом
15:29:09 16-05-2024
Перестаньте вводить в заблуждение людей! Это два разных региона и край это степи, республика горы! И столицы разные, все разное.
01:16:58 18-05-2024
Наиля (23:35:09 14-05-2024) Горно-Алтайск-столица Алтайского края, туда и надо ехать... Вы не правы,Барнаул столица алтайского края,горно- алтайск это свой мирок ,и правила у них свои .не путайте пожалуйста .у Алтая регион 22,у них 04