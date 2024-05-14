НОВОСТИОбщество

Алтай стал самым популярным местом в России для летнего отпуска

В список наиболее привлекательных мест также вошли Санкт-Петербург, Сочи и озеро Байкал

14 мая 2024, 14:00, ИА Амител

Граница Алтайского края / Фото: amic.ru
Граница Алтайского края / Фото: amic.ru

Исследовательский центр "Зарплаты.ру" выяснил, планируют ли жители России пойти этим летом в отпуск и куда они намерены поехать отдыхать.

"Год назад в отпуске были 32% работников, еще 29% отдыхали полгода назад, 28% – менее полугода назад, а 11% сотрудников в последний раз уходили в отпуск два года назад и более. Однако этим летом пойти в отпуск намерены 83% опрошенных", – говорится в исследовании.

Большая часть (62%) опрошенных намерены поехать в путешествие по России, 14% планируют отдыхать на даче, 9% постараются выехать за рубеж, 7% решили делать дома ремонт, 6% хотят отдохнуть дома, а 2% – научиться чему-то новому или заняться переобучением.

Среди наиболее популярных мест в России, которые респонденты планируют посетить этим летом:

  • Алтай – 16%;
  • Санкт-Петербург – 15%;
  • Сочи – 12%;
  • Байкал – 10%;
  • Анапа – 9%;
  • Москва – 8%;
  • Казань – 6%;
  • Крым – 6%.

Опрос проводился с 25 апреля по 6 мая среди 2150 россиян в возрасте от 25 до 55 лет, в том числе и в Алтайском крае.

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НОВОСТИАлтай
Алтайский край Республика Алтай

Комментарии 13

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Гость

14:05:06 14-05-2024

Алтай – 16%, --- Интрига не раскрыта, Алтайский край или Республика Алтай?

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Гость

14:52:13 14-05-2024

Гость (14:05:06 14-05-2024) Алтай – 16%, --- Интрига не раскрыта, Алтайский край или Рес... 99% респондентов не знают, что из два.

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Гость

19:22:09 14-05-2024

Гость (14:52:13 14-05-2024) 99% респондентов не знают, что из два.... И чем дальше от алтаев тем меньше у людей понимание что это два разных региона😄

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Наиля

23:35:09 14-05-2024

Горно-Алтайск-столица Алтайского края, туда и надо ехать

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Гость

06:35:55 15-05-2024

Наиля (23:35:09 14-05-2024) Горно-Алтайск-столица Алтайского края, туда и надо ехать... ,😁Вот насмешила...Люди вы хоть интернетом пользуйтесь, чтобы писать правильно или лучше молчите... Столица Алтайского края - Барнаул, Столица Республики Алтай- Горно- Алтайск.

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Гость

01:27:18 15-05-2024

Наиля (23:35:09 14-05-2024) Горно-Алтайск-столица Алтайского края, туда и надо ехать... Горно-Алтайск столица Республики Алтай (горный Алтай), вот там действительно красиво

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Эркелей

02:15:38 15-05-2024


Горно-Алтайск - это столица Республики Алтай, в крае - Барнаул

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Гость

06:35:15 15-05-2024

Все по минимуму. Бедно и тоскливо.

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Гость

14:45:06 15-05-2024

Гость (06:35:15 15-05-2024) Все по минимуму. Бедно и тоскливо.... Если хотите по богатому и по веселее, это в Москву или за границу. А на Алтае. Это природа и тишина. В этом и кросота. И не надо перезагружать сильно цивилизацией.

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Гость

23:22:46 15-05-2024

Гость (14:45:06 15-05-2024) Если хотите по богатому и по веселее, это в Москву или за гр... А на Алтае прямо дёшево и тихо...)))

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Ирина

08:01:09 16-05-2024

Ну зв одно и не дешовым отдыхом

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Гость

15:29:09 16-05-2024

Перестаньте вводить в заблуждение людей! Это два разных региона и край это степи, республика горы! И столицы разные, все разное.

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Гость

01:16:58 18-05-2024

Наиля (23:35:09 14-05-2024) Горно-Алтайск-столица Алтайского края, туда и надо ехать... Вы не правы,Барнаул столица алтайского края,горно- алтайск это свой мирок ,и правила у них свои .не путайте пожалуйста .у Алтая регион 22,у них 04

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