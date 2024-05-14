Алтай стал самым популярным местом в России для летнего отпуска

В список наиболее привлекательных мест также вошли Санкт-Петербург, Сочи и озеро Байкал

14 мая 2024, 14:00, ИА Амител

Граница Алтайского края / Фото: amic.ru

Исследовательский центр "Зарплаты.ру" выяснил, планируют ли жители России пойти этим летом в отпуск и куда они намерены поехать отдыхать.

"Год назад в отпуске были 32% работников, еще 29% отдыхали полгода назад, 28% – менее полугода назад, а 11% сотрудников в последний раз уходили в отпуск два года назад и более. Однако этим летом пойти в отпуск намерены 83% опрошенных", – говорится в исследовании.

Большая часть (62%) опрошенных намерены поехать в путешествие по России, 14% планируют отдыхать на даче, 9% постараются выехать за рубеж, 7% решили делать дома ремонт, 6% хотят отдохнуть дома, а 2% – научиться чему-то новому или заняться переобучением.

Среди наиболее популярных мест в России, которые респонденты планируют посетить этим летом:

Алтай – 16%;

Санкт-Петербург – 15%;

Сочи – 12%;

Байкал – 10%;

Анапа – 9%;

Москва – 8%;

Казань – 6%;

Крым – 6%.

Опрос проводился с 25 апреля по 6 мая среди 2150 россиян в возрасте от 25 до 55 лет, в том числе и в Алтайском крае.