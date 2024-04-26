Что такое туристическая схема "Большой Алтай" и почему в нее входит Кузбасс

В первом квартале 2025 года схему планируется презентовать правительству России

26 апреля 2024, 07:15, Антон Дегтярев

Регионы, входящие в "Большой Алтай" / Фото: tourism.alregn.ru

Разработка туристической схемы "Большой Алтай", которая объединяет Алтайский край, Республику Алтай и Кемеровскую область в единую макротерриторию, сейчас находится на начальном этапе, идет сбор данных о регионах. 24 апреля разработчики посетили Барнаул и в библиотеке им. Шишкова обсудили с местными властями и представителями туристического сообщества, какие территории в крае стоит развивать в первую очередь и на что нужно сделать упор при создании "Большого Алтая". Журналист amic.ru побывал на стратегической сессии и спросил, как создают схему и для чего она нужна.

Что предполагает проект?

Схема "Большой Алтай" подразумевает создание стратегии развития туристической отрасли трех регионов как единой макротерритории до 2030 года. Создатели проекта разрабатывают предложения в первую очередь по инфраструктурному развитию, которые будут представлены в формате дорожной карты, отметила руководитель проектного офиса ООО "ПроГород" Ксения Титова.

В состав макротерритории "Большой Алтай" входят Алтайский край, Республика Алтай и Кемеровская область. Последняя попала в "алтайскую компанию" из-за наличия горнолыжных курортов и "высококлассных горнолыжных склонов", а также из-за того, что туристы часто сочетают путешествия по Кузбассу с поездками на Алтай, рассказала Титова.

Разработка схемы предусмотрена "Схемой развития туризма в России" и осуществляется в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" (за счет средств федеральной субсидии Минэкономразвития России). Над ней работают ООО "ПроГород" (группа "ВЭБ.РФ") и многопрофильный консорциум во главе с Институтом Генплана Москвы. Сейчас организации занимаются анализом развития сферы туризма в регионах.

Обсуждение схемы "Большой Алтай" / Фото:tourism.alregn.ru

По словам заместителя директора Института Генплана Москвы Николая Кикавы, задача разработчиков – выбрать оптимальные участки дальнейшего развития туризма в регионах. Планируется раскрыть потенциал трех субъектов в различных сферах, и после этого турпоток должен вырасти вместе с качеством и разнообразием туристических услуг.

"Мы стремимся к обеспечению всесезонности отдыха на этих территориях, и важнейшая задача состоит в том, чтобы увязать разные виды активности, которые может предложить каждый из субъектов России, раскрыть особенности и потенциал территорий, те уникальные характеристики, которые сосредоточены у регионов. И все это должно выстроиться в единый, понятный, гармоничный туристический маршрут с высоким качеством и классом обеспечивающей инфраструктуры", – отметил он.

Ксения Титова также сказала, что основные проектные решения разработчиков будут касаться транспортной связности внутри региона. Сейчас важно, чтобы во всех привлекательных для туризма местах были качественные дороги, подчеркнула она. Также важным направлением является развитие средств размещения туристов. Задача специалистов – понять, "как номерной фонд должен распределяться по территории региона и где турист сможет остановиться на ночевку, а не только отправиться в экскурсионный маршрут", сказала Титова.

Что будут развивать в Алтайском крае?

К каждому региону разрабатывается свой определенный подход, подчеркнула Титова. Так, например, в Алтайском крае можно сделать упор на бальнеологию (раздел медицины, изучающий лечебные свойства целебных грязей и минеральных вод).

"Бальнеология в регионе развивалась на протяжении всего XX века и раньше. Сегодня уровень сервиса в этом секторе очень высокий. Естественно, есть трекинг, аутдор-активности, сплавы, рафтинг. Почти все реки, кроме, наверное, Бии и Оби, на территории края – это реки для горных видов спорта, сплавов и рафтинга. Чуйский тракт – это автотуризм, живописные виды, за которыми приезжают жители Сибири. Мы видим большой потенциал на всем его протяжении. Весь мир знает, что это одна из красивейших дорог", – пояснила Титова.

Фото: amic.ru

По ее словам, точки перспективного развития туризма в Алтайском крае находятся в предгорьях Алтая. Это Белокуриха, Денисовы пещеры и "Бирюзовая Катунь". Отдельное внимание стоит уделить и Колывани.

"Мы с коллегами подчеркнули зону в районе Колывани, Змеиногорской Курьи, где было зарождение индустриализации Сибири, шла добыча различных полезных ископаемых, которые развивалась в Рудном Алтае. Мы отметили огромный историко-культурный потенциал этой локации, и смотрим в направлении историко-культурного туризма, который представлен в районе колыванского кластера. Мы сами не так давно туда ездили, бывали на Колыванском камнерезном заводе, и хочется, чтобы все знали о том, что родина великих произведений, которые хранятся в Эрмитаже, – Алтайский край. Если говорить о каких-то совсем нишевых видах туризма – археологическом, геологическом, – как раз в районе Колывани, где до сих пор как бы можно найти какие-то уникальные камни. Ну это совсем нишевая, наверное, история", – отметила Титова.

Как прошла сессия в Барнауле?

На сессии 24 апреля в Барнауле поучаствовали представители федеральной и региональной исполнительной власти (не только в сфере туризма, но и транспорта, и экологии), органов местного самоуправления, бизнеса и туристического сообщества, в том числе гиды и экскурсоводы. Участники определяли "уникальный туристический продукт" для Алтайского края, потенциальные направления и проблемы в сфере развития туризма, с которыми сталкивается регион. Всего на сессии работало четыре смешанных стола, за которыми сидело по восемь человек. Каждый из столов представил свой проект развития "Большого Алтая".

По словам Ксении Титовой, на сессии главная задача участников была в том, чтобы проанализировать основные направления пространственного туризма в крае и понять, как представлен туристический каркас региона и как он связан туристическими маршрутами. Теперь предложенные идеи будут использованы при формировании итоговой схемы.

Стратегическая сессия в Барнауле / Фото: amic.ru

Как идет работа и когда представят схему?

Как уже было сказано, схему планируется разработать до конца 2024 года и представить правительству России в первом квартале 2025-го. А все мероприятия по проекту должны завершить до 2030 года, отметил Николай Кикава.

"Непосредственная разработка туристической схемы стартовала в начале этого года. Результаты выполнения этой работы ожидаются к концу 2024-го. У нас есть календарный год на то, чтобы выполнить весь спектр задач, обозначенных техническим заданием. Задачи, на самом деле, междисциплинарные, их много, они требуют вовлечения широкого спектра квалификации специалистов не только в области пространственного градостроительного развития территории, но, в том числе, и маркетинга туристических пространств, анализа больших данных", – пояснил замдиректора Института Генплана Москвы.

По его словам, работа специалистов состоит из двух основных этапов. На первом этапе идет анализ ситуации в области развития транспортной инфраструктуры и сложившихся туристических потоков. Эксперты сделают заключения, и на их базе подготовят решения по развитию отдельных локаций. Пока что идет первый этап, который завершится в конце мая. После этого будут подготовлены проектные решения, направленные на развитие территорий и туристических пространств.

По словам Титовой, с самого начала разработчики взаимодействуют с регионами, вместе с ними они собирают данные. В феврале 2023 года они съездили в экспедиции по Кузбассу, Республике Алтай и Алтайскому краю, посетили ключевые туристические места и "ощутили все сложности с логистикой, с которыми сталкивается турист". В апреле эксперты решили провести три стратегических сессии в столицах трех регионов: 23 апреля была сессия в Горно-Алтайске, 24 апреля – в Барнауле и 26 апреля – в Кемерове.

"К концу года у нас будет дорожная карта из перечня мероприятий, в первую очередь – инфраструктурных. Например, реконструкция дорог, их строительство, развитие номерного фонда в какой-то отдельной локации или строительство электроподстанции какой-то определенной мощности. Приоритеты их реализации будут зависеть уже от того, как мы с регионом структурируем дорожную карту и как мы сможем донести этот результат до Минэкономразвития России. То есть у нас еще впереди большая работа. И количество затрат на реализацию проекта оценить сложно", – отметила она.

Горный Алтай / Фото: amic.ru

При этом параллельно создаются и другие проекты. Первые схемы были сделаны разработчиками еще в 2022 году – это схемы развития Большого Золотого кольца, Дальнего Востока (а именно Приморья, Сахалина и Камчатки) и Крыма, их уже реализуют, сообщила Ксения Титова. В Муроме по проекту уже благоустроили набережную и сейчас занимаются развитием технического парка. Всего по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства" сейчас разрабатывается 12 схем, благодаря им турпоток в России должен вырасти до 140 млн поездок в год, а также серьезно увеличится номерной фонд. Все мероприятия по этим территориям планируется реализовать также до 2030 года.

Отметим, что сейчас разработчики схемы принимают предложения от местных жителей по развитию макротерритории "Большой Алтай". Каждый может указать достопримечательности, пешие, вело-, авто- и водные маршруты, отели и гостиницы, санатории и другие места, где стоит побывать. Оставить свою идею можно здесь.