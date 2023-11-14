Алтай стал самым популярным регионом России для приключенческого туризма

Специалисты изучили, куда едут туристы в пик сезона – летом и в начале осени

14 ноября 2023, 12:46, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Республика Алтай стала самым востребованным направлением для приключенческого туризма в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование туроператора RussiaDiscovery и РСТ.

17% путешественников выбрали Республику Алтай. Такие данные специалисты получили после изучения популярности путешествий в России в пик сезона – летом и в начале осени.

"Из села Чемал стартует большинство маршрутов по Алтаю. Из поселка Листвянка туристы отправляются в походы по Большой Байкальской тропе", – говорится в исследовании.

Второе и третье места в рейтинге заняли Дагестан и Карелия – эти регионы выбрали по 16% путешественников. В пятерку также вошли Карачаево-Черкесия (9%) и Иркутская область (6%).