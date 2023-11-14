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Алтай стал самым популярным регионом России для приключенческого туризма

Специалисты изучили, куда едут туристы в пик сезона – летом и в начале осени

14 ноября 2023, 12:46, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Республика Алтай стала самым востребованным направлением для приключенческого туризма в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование туроператора RussiaDiscovery и РСТ.

17% путешественников выбрали Республику Алтай. Такие данные специалисты получили после изучения популярности путешествий в России в пик сезона – летом и в начале осени.

"Из села Чемал стартует большинство маршрутов по Алтаю. Из поселка Листвянка туристы отправляются в походы по Большой Байкальской тропе", – говорится в исследовании.

Второе и третье места в рейтинге заняли Дагестан и Карелия – эти регионы выбрали по 16% путешественников. В пятерку также вошли Карачаево-Черкесия (9%) и Иркутская область (6%).

Туризм Республика Алтай

Комментарии 8

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Иванна

13:23:21 14-11-2023

Да мы и сами живем здесь как в сказке.

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Гость

13:44:48 14-11-2023

Сейчас в России уже есть менее популярные регионы, но в которых приключений несравнимо больше. Причем там можно и в приключениях поучаствовать и еще денег на этом неплохо заработать

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Гость

13:52:51 14-11-2023

Интересно, Дагестан набрал свои проценты до или после известных событий? А то попадалась в сети статья, что большая часть контор от греха подальше туда туристов возить как-то не жаждет уже.

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Гость

14:13:23 14-11-2023

Из села Чемал ничего не стартует, ни одного известного маршрута, что за вранье?

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Гость

14:46:42 14-11-2023

Гость (14:13:23 14-11-2023) Из села Чемал ничего не стартует, ни одного известного маршр... Тюнгур, Чибит, Бельтир и Беляши - стартовые/конечные пункты туристических маршрутов. Ну, Элекмонар по 77-му пешему. Но откуда об этом знать туроператору RussiaDiscovery?

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Гость

14:56:05 14-11-2023

Ну да, приключения бывают. Как некоторое время назад придурок расстрелял семью туристов из Омска, чтобы покататься на их машине. Такое вот приключение...

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Гость

15:03:57 14-11-2023

Гость (14:56:05 14-11-2023) Ну да, приключения бывают. Как некоторое время назад придуро... Так на Алтае всегда стреляли, тоже мне новость. Хорошо, если не прицельно, а просто по палаткам...

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user

20:25:02 14-11-2023

В Горном Алтае безопасно до Чемала, а далее, вглубь Горного Алтая ,уже начинаются приключения, на все части тела

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