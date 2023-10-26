Курорты Алтая стали привлекать больше гостей с Урала, Приволжья и Дальнего Востока

А большинство туристов – традиционно сибиряки

26 октября 2023, 15:14, ИА Амител

Алтайский курорт / Фото: Tele2

Tele2* изучил туристическую активность своих клиентов в Алтайском крае. Этим летом в санаториях и на лечебных озерах чаще всего отдыхали сибиряки, прежде всего, новосибирцы и кузбассовцы. Также стало больше жителей Урала, Приволжья и Дальнего Востока.

Традиционно в Алтайском крае чаще всего отдыхают сибиряки: в этом году они обеспечили 61% турпотока в регион. В основном это гости из Новосибирской и Кемеровской областей. Также этим летом курорты региона приняли значительно больше гостей из Хакасии (+51% по сравнению с прошлым летом) и Красноярского края (+23%).

Клиенты Tele2 из Уральского федерального округа составили 13% турпотока в Алтайский край. Наибольшей популярностью регион пользуется у жителей Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Кроме того, увеличилось число гостей из Свердловской области (+32%) и Челябинской области (+28%).

Еще 4% турпотока в Алтайский край обеспечили жители Приволжского федерального округа. Этим летом чаще всего приезжали нижегородцы и пермяки. Также заметен рост турпотока из Оренбургской области (+145%), Ульяновской области (+126%) и Саратовской области (+33%).

А вот москвичи и петербуржцы в этом году меньше интересовались отдыхом в Алтайском крае. Но их доля в общем турпотоке все равно осталась существенной – 9 и 4% соответственно. Клиенты Tele2 с Дальнего Востока составили всего 3% от турпотока, но популярность направления растет. В этом году Алтайский край принял больше гостей из Приморья (+112%), Бурятии (+63%) и Сахалина (+52%).

Определить самые популярные места позволило хорошее покрытие Tele2 в курортных районах Алтайского края. На первом месте, как и в прошлом году, – озеро Большое Яровое. На второй строчке – знаменитая своими санаториями Белокуриха. Топ-3 замыкают Завьяловские озера. Примечательно, что новосибирцы, кузбассовцы, омичи и томичи чаще всего выбирают для отдыха Яровое. А туристы из остальных регионов предпочитают Белокуриху.

*Tele2