Алтай стал самым жарким регионом в Сибири из-за плюсовых температур в январе
В нескольких населенных пунктах Сибири рекорды превысили показатели 20-30-летней давности
22 января 2025, 17:15, ИА Амител
21 января в Алтайском крае зафиксировали самую высокую плюсовую температуру, сообщила ТАСС начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) Анна Лапчик.
"Наиболее высокий положительный температурный фонд отмечался в Алтайском крае. Температура повысилась до +5 градусов", – рассказала Лапчик.
При этом, подчеркнула она, рекорды в Алтайском крае не отмечались, в отличие от других регионов Сибири. Например, в ряде населенных пунктов Томской, Новосибирской и Кемеровской областей был превышен рекорд максимальной температуры этого дня: фактическая температура днем отмечалась от -4 до +2 градусов.
21 января в нескольких населенных пунктах Сибири рекорды превысили показатели 20-30-летней давности.
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