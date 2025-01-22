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Люди и лужи. Фото январской оттепели в Барнауле, превратившей город в "грязное месиво"

Некоторые участки дорог затопило как после летнего ливня

22 января 2025, 11:41, ИА Амител

Январская оттепель в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле из-за плюсовой температуры начал таять снег на улицах, в итоге дороги превратились в "грязное месиво", по которому сложно пройти. На некоторых дорогах пешеходные переходы в буквальном смысле затопило как после летнего ливня, а проносящиеся мимо автомобили окатывают людей темно-серой водой.

"Все, что растаяло, потом замерзнет", – отметила корреспондент amic.ru.

Напомним, 21 и 22 января в Алтайском крае будет необычайно тепло, а 24-го числа ударят морозы до -30 градусов.

Метель в Барнауле / Фото: amic.ru

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Комментарии 9

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Гость

11:51:58 22-01-2025

Дороги и тротуары в грязное месиво превратила не оттепель, а вредоносная работа наших дорожников и коммунальщиков, которые засыпали грязью с солью дороги и тротуары. Пора прекращать использовать подобные методы "очистки" дорог и тротуаров, которые не приносят пользы, а только позволяют некоторым "осваивать" бюджет.

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а на Балтийской...

11:54:58 22-01-2025

Сейчас нагрянул дикий буран- видимость 100 метров - ваша новость про лужи устарела))))))))))

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Гость

12:28:14 22-01-2025

Всего-то и надо - перестать посыпать дороги песком.

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Гость

12:39:05 22-01-2025

Гость (12:28:14 22-01-2025) Всего-то и надо - перестать посыпать дороги песком.... А посыпать тротуары! Идти не возможно. Тротуары не чищены, скользкие.

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Гость

13:13:10 22-01-2025

Будучи в командировке в Костомукше зимой, видел как со стороны Финляндии едут чистые машины, а с нашей стороны традиционно все в налёте от дорожных реагентов. Как потом рассказывали местные, в Финляндии на дорогах грязь не разводят из соли и песка. Ни на трассах, ни в городах. Просто чистят дороги и всё. Как всегда мы отстаем от цивилизованного мира.

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Элен без ребят

14:14:09 22-01-2025

Гость (13:13:10 22-01-2025) Будучи в командировке в Костомукше зимой, видел как со стор... так делают не только в Финке, но и в других скандинавских странах и странах Северной Европы, Канаде итд.

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Гость

15:39:13 22-01-2025

Элен без ребят (14:14:09 22-01-2025) так делают не только в Финке, но и в других скандинавских ст... Уверен что это так, но я говорю о том что видел сам.

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Сергей

14:08:52 22-01-2025

Серое болото😎🤮

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Горожанин.

18:46:13 22-01-2025

При этом нам призывают голосовать за "Лучший город Земли" - столицу мира!

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