Люди и лужи. Фото январской оттепели в Барнауле, превратившей город в "грязное месиво"

Некоторые участки дорог затопило как после летнего ливня

22 января 2025, 11:41, ИА Амител

Январская оттепель в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле из-за плюсовой температуры начал таять снег на улицах, в итоге дороги превратились в "грязное месиво", по которому сложно пройти. На некоторых дорогах пешеходные переходы в буквальном смысле затопило как после летнего ливня, а проносящиеся мимо автомобили окатывают людей темно-серой водой.

"Все, что растаяло, потом замерзнет", – отметила корреспондент amic.ru.

Напомним, 21 и 22 января в Алтайском крае будет необычайно тепло, а 24-го числа ударят морозы до -30 градусов.