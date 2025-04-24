Алтай вошел в топ-3 самых популярных направлений для семейных путешествий этим летом

Поездка на Алтай также оказалась наиболее дорогой

24 апреля 2025, 18:30, ИА Амител

Горный Алтай / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Алтай оказался на третьем месте в рейтинге самых популярных направлений для путешествий с семьей и детьми летом 2025 года, следует из опроса "Отелло" (сервис бронирования отелей от 2ГИС).

"Самым популярным направлением для путешествий с семьей этим летом является Краснодарский край – в этот регион планируют поехать 37% опрошенных россиян. Также в пятерку лидеров входят Санкт-Петербург (21%), Алтай (21%), Байкал (17%) и Казань (14%)", – следует из опроса.

Из топ-5 направлений, по мнению опрошенных, дороже всего проживание этим летом обойдется на Алтае, где средний чек бронирования ночи составляет 9470 рублей. Дешевле всего – на Байкале (5779 рублей за ночь).

Топ-10 регионов для семейных путешествий летом 2025 года / Таблица: "Отелло"

Эксперты выяснили, что провести летний отдых с семьей и детьми планируют 54% россиян. Чаще всего путешественники берут отпуск на две недели и останавливаются в апартаментах или четырехзвездочных отелях.

Самым распространенным видом транспорта для семейных путешествий этим летом стал самолет – на нем намерены добираться 44% опрошенных. На втором месте – автомобиль (27%), на третьем – поезд (25%). При этом респонденты, которые планируют поездки по России, чаще выбирают автомобиль – это самый популярный вид транспорта для путешествий внутри страны.

Семьи, которые этим летом поедут в отпуск за рубеж (20%), чаще предпочитают Турцию – туда собираются 44% опрошенных. Многие планируют поездки в ОАЭ (26%), Египет (22%) и Таиланд (14%).

Также указывается, что 20% семейных путешественников готовы потратить на проживание более 150 тысяч рублей. При этом 19% закладывают в бюджет от 30 до 60 тысяч, 17% – от 10 до 30 тысяч. Планируемая сумма расходов на проживание заметно отличается среди поездок по России и за рубежом. Так, внутри страны семьи путешественников в основном рассчитывают потратить 30–60 тысяч рублей, а для зарубежных поездок – свыше 150 тысяч.

Исследование проводилось в апреле 2025 года методом онлайн-опроса. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 до 55 лет, почти две трети респондентов (64%) имеют детей до 18 лет. В выборку вошли жители городов России с населением от 500 тысяч человек. Все респонденты совершают туристические поездки по России и за рубеж в среднем два-три раза в год. Дополнительно в исследовании использованы данные бронирований в сервисе "Отелло".