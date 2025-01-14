Самым дорогим туром в России стала поездка в Горный Алтай почти за 5 млн рублей

Двухнедельная летняя поездка для трех человек была продана за 4,99 млн рублей

14 января 2025, 22:30, ИА Амител

Турист в горах / Фото: freepik.com

Ассоциация туроператоров России (АТОР) назвала самый дорогостоящий тур по стране в 2024 году. Им стала летняя поездка в Горный Алтай на Телецкое озеро для трех человек – она обошлась заказчику в 4,99 млн рублей. Тур продолжался две недели. Об этом сообщает ТАСС.

В топ-5 дорогих туров также вошли:

путешествие в Сочи для шести человек на 14 дней за 3,8 млн рублей;

поездка на Камчатку для пяти человек на восемь дней за 3,5 млн рублей;

восьмидневный тур в Горный Алтай для группы из 14 человек за 3,36 млн рублей;

отдых в Анапе для шести человек на 20 дней за 2,8 млн рублей.

Отмечается, что стоимость перелетов в расчет не включалась.

"В 2024 году существенно расширилась география премиальных туров за счет таких регионов, как Алтай, Горный Алтай и Камчатка. В 2023 году преобладали регионы юга России", – указали в ассоциации.

В прошлом году основным спросом пользовались регионы юга России. Также впервые в рейтинг дорогих туров вошла Самара.

Самым дорогим круизом 2024 года стала "Енисейская экспедиция". Путешествие длилось 11 дней и включало посещение Дудинки и Красноярска. Девять участников заплатили за тур 10 млн рублей. Второе место занял круиз на Северный полюс через Мурманск. Путешествие для двоих обошлось в 6,96 млн рублей и длилось 12 дней.

Эксперты отметили изменения в круизных направлениях: южные маршруты уступили место сибирским и арктическим путешествиям. "Енисейский круиз" сохранил популярность, а новые направления, такие как Северный полюс, стали пользоваться спросом.