Самым дорогим туром в России стала поездка в Горный Алтай почти за 5 млн рублей
Двухнедельная летняя поездка для трех человек была продана за 4,99 млн рублей
14 января 2025, 22:30, ИА Амител
Ассоциация туроператоров России (АТОР) назвала самый дорогостоящий тур по стране в 2024 году. Им стала летняя поездка в Горный Алтай на Телецкое озеро для трех человек – она обошлась заказчику в 4,99 млн рублей. Тур продолжался две недели. Об этом сообщает ТАСС.
В топ-5 дорогих туров также вошли:
- путешествие в Сочи для шести человек на 14 дней за 3,8 млн рублей;
- поездка на Камчатку для пяти человек на восемь дней за 3,5 млн рублей;
- восьмидневный тур в Горный Алтай для группы из 14 человек за 3,36 млн рублей;
- отдых в Анапе для шести человек на 20 дней за 2,8 млн рублей.
Отмечается, что стоимость перелетов в расчет не включалась.
"В 2024 году существенно расширилась география премиальных туров за счет таких регионов, как Алтай, Горный Алтай и Камчатка. В 2023 году преобладали регионы юга России", – указали в ассоциации.
В прошлом году основным спросом пользовались регионы юга России. Также впервые в рейтинг дорогих туров вошла Самара.
Самым дорогим круизом 2024 года стала "Енисейская экспедиция". Путешествие длилось 11 дней и включало посещение Дудинки и Красноярска. Девять участников заплатили за тур 10 млн рублей. Второе место занял круиз на Северный полюс через Мурманск. Путешествие для двоих обошлось в 6,96 млн рублей и длилось 12 дней.
Эксперты отметили изменения в круизных направлениях: южные маршруты уступили место сибирским и арктическим путешествиям. "Енисейский круиз" сохранил популярность, а новые направления, такие как Северный полюс, стали пользоваться спросом.
07:05:38 15-01-2025
Отмечается, что стоимость перелетов в расчет не включалась...
Там самолёта и не было походу. За такой ценник их культуристы алтайские на насилках тащили от Москвы до Телесного и обратно.
08:46:09 15-01-2025
Частный борд
08:52:40 15-01-2025
Гость (07:05:38 15-01-2025) Отмечается, что стоимость перелетов в расчет не включалась..... 😂 сначала подумала почему носилки, а потом все сошлось: больных именно так нужно транспортировать, ибо здоровый человек вряд ли поедет в Горный за такие деньги.
09:21:22 15-01-2025
Элен без ребят (08:52:40 15-01-2025) 😂 сначала подумала почему носилки, а потом все сошлось: бол... Ну да тут минимум Дубаем пахнет
05:32:26 16-01-2025
Гость (07:05:38 15-01-2025) Отмечается, что стоимость перелетов в расчет не включалась..... Ты в Горном Алтае похоже не был . Там у Грефа номер самый простой в гостинце от 40000 в сутки . На курорте в спа resort до 1 млн в сутки с лечением . Маршруты с проектами полетов вокруг Белухи, восхождение на гору альпинистов , каракульские озера, Екатерининский тракт, места силы , через границу в Монголию и пантовые ванны, Рериха места где жил , музей, сплавы рафтинг и тарзанки - экстрим , программы омоложения ….и казино ….
Мясо маралов и многое другое … Вы жизни не видели … домашние растеньица … и настоящей красоты … мне вас жаль … там сказка …
11:11:38 15-01-2025
Тут минимум психушкой пахнет и тем кто продает и тем кто покупает
11:32:24 15-01-2025
120000 в день.... интересно, куда? Судя во всему передвижение на вертолётах и отдых в Виладже 5*. Просто на Телецком как потратить такие деньги?
12:00:09 15-01-2025
Дюша (11:32:24 15-01-2025) 120000 в день.... интересно, куда? Судя во всему передвижени... вообще без нгапряга
11:55:08 15-01-2025
Наверно в хоромах Грефа поселились.
11:57:41 16-01-2025
Владимир В. (11:55:08 15-01-2025) Наверно в хоромах Грефа поселились.... Сам Греф гидом был
12:32:55 15-01-2025
Давно доказано, что наличие больших денег не является признаком наличия ума.
14:46:26 15-01-2025
Величие Горного Алтая достойно гораздо бОльших оплат. Если гости платят щедро, если хоть часть этих денег идет на развитие экотуризма, низкий поклон им.
15:09:16 15-01-2025
Даже понятно на какой базе они были на телецком🥲 там номера больше сотки стоят
15:58:33 15-01-2025
Ну на мой взгляд - здравомыслящий в Сочи не поедет. Тем более на новый год. Новый год в Горном - это волшебно!
22:51:33 15-01-2025
По доходам и расходы
05:49:50 16-01-2025
Влюбился в горный в 2020-в моральнике Алтай , в 2023- повторил , зимой 2024- в места силы , пантовые ванны, по екатерининскому тракту , в Монголию и на ледники . Манжерок .Летом 2024- бирюзовая Катунь Ротенберга , Артек , пантовые ванны и курорт … строило это скромно так 16 дней 6000 дол . И оно того стоило . Безусловно . Да там отдыхали наши артисты , учебные и чиновники круто так … номера по 400 -800 тыс в сутки пакет с лечением . Есть и дороже .
Но опять таки . Улетаешь оттуда помолодев на 20 лет за две недели . Тут кто не понимает , мозгов не хватает , тому надо в Кащенко и в Сочи … Тайланд … нам там лучше будет на каракульских озерах …да и самолетик мой заждался уже … из Америки и Сингапура прилетает группы наши … останется время на казино - ок. Но лучше горного мест нет . Умники и умницы , кроме исландии одно место на земле где не бывает комаров и мошки и это место Горный Алтай . Знаете почему ? Земля и почва , воздух ….we fell in love you Republic Altay
14:19:18 16-01-2025
Такие туры покупают не работяги, а паразиты, которые присвоили себе то, что 3 поколения советских граждан строило.
Им эти 5 миллионов что чихнуть!