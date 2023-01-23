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Алтайский край в топе регионов, где покупают жилье москвичи

В лидерах – Санкт-Петербург, Краснодар и Сочи

23 января 2023, 08:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Алтайский край оказался в числе регионов, где наиболее активно покупают жильё москвичи. Об этом пишет РИА Новости.

По словам вице-президента Гильдии риелторов Москвы Екатерины Никитиной, в 2022 году число заявок на покупку недвижимости в других субъектах РФ в сравнении с 2021-м по экстерриториальному принципу выросло на 65%.

В тройку самых популярных городов с точки зрения покупки жилья в прошлом году вошли Санкт-Петербург (20,7% в структуре межрегионального спроса), Краснодар и Сочи (суммарно 33,4%). Также у жителей столицы популярны города и посёлки Алтайского края (11,4%), Екатеринбург (10,1%), Нижний Новгород (7,8%) и Тула (6,9%)

При этом на Алтае москвичи чаще всего выбирают загородную недвижимость с целью длительного, но не всегда постоянного проживания, отметила специалист.

Ранее сообщалось, что жители Алтайского края готовы выложить за зарубежную недвижимость больше, чем москвичи.

 

Комментарии 13

  • Чуют, что столица скоро будет не в Москве, а в Барнауле. Только для этого нужен талантливый руководитель региона, умеющий исходить из нужд региона, а не тупо выполнять указания из Москвы, умеющий посылать всех этих московских руководителей и их представителей куда подальше с их невыгодными региону указаниями. Короче быть творцом, а не ремесленником. А то таких исполнительных ремесленников везде полно, на них уже даже спроса нет. Вот, видимо у нас скоро такой руководитель появиться и недвига сразу же понадобится...
    23 января, Гость   Ответить
  • А сколько сбежало с Алтая - где статистика?! Лично у меня много друзей-приятелей!
    23 января, Гость   Ответить
  • Москва в топе регионов, куда бегут от тупого руководства регионом барнаульцы.
    23 января, Гость   Ответить
  • столицу нужно переносить где-то между Ангарой и Нижней Тунгуской... это самый географический центр России, к тому же равноудалённый от границ.
    23 января, Гость   Ответить
  • Больно за жителей края. При таких зарплатах ,как в крае, остаётся только смотреть, как другие раскупают(((
    23 января, Гость   Ответить
  • Гость, Больно? Однако готовы выложить денежки за недвижимость за рубежом! О как!
    23 января, Гость   Ответить
  • Алтайский край при всех властях был пасынком .В советское время в 70-х в магазинах было не ахти,при том,что край животноводческий.Сейчас,те же москвичи ,все скупили выгодное и цены ,что здесь,что за тысячи км отсюда на продукты одинаковые..А скупают ,потому,что недорого,и деньги девать некуда,санкции шлепнули по карману хапуг и мошенников,пиявок и парахитов--- вот и шакалят,где что хапнуть задаром по стране.
    23 января, Гость   Ответить
  • Алтай это пенсионный РАЙ за слово работа немедленная депортация в другие регионы
    23 января, Гость   Ответить
  • Однако готовы выложить денежки за недвижимость за рубежом! Это Вы про кого написали? Какая средняя заработная плата в крае? Кто покупает за рубежом?
    23 января, Гость   Ответить
  • Гость, наверное депутаты АКЗС.
    23 января, Гость   Ответить
  • Гость, и Столица превратится в Барнаулобад .
    23 января, Гость   Ответить
  • Засрут собой Алтай. Цены вырастут на все.
    23 января, Гость   Ответить
  • Смешно. С республикой Алтай наверное перепутали. Никому не нужно жилье в ак. Одно из самых дешёвых в России.
    24 января, Гость   Ответить
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