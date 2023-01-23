Алтайский край в топе регионов, где покупают жилье москвичи

В лидерах – Санкт-Петербург, Краснодар и Сочи

23 января 2023, 08:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Алтайский край оказался в числе регионов, где наиболее активно покупают жильё москвичи. Об этом пишет РИА Новости.

По словам вице-президента Гильдии риелторов Москвы Екатерины Никитиной, в 2022 году число заявок на покупку недвижимости в других субъектах РФ в сравнении с 2021-м по экстерриториальному принципу выросло на 65%.

В тройку самых популярных городов с точки зрения покупки жилья в прошлом году вошли Санкт-Петербург (20,7% в структуре межрегионального спроса), Краснодар и Сочи (суммарно 33,4%). Также у жителей столицы популярны города и посёлки Алтайского края (11,4%), Екатеринбург (10,1%), Нижний Новгород (7,8%) и Тула (6,9%)

При этом на Алтае москвичи чаще всего выбирают загородную недвижимость с целью длительного, но не всегда постоянного проживания, отметила специалист.

Ранее сообщалось, что жители Алтайского края готовы выложить за зарубежную недвижимость больше, чем москвичи.