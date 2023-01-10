Альтернатива ипотеки может появиться в России

Арендатор поэтапно и в течение длительного времени становится владельцем квартиры

10 января 2023, 16:47, ИА Амител

Фото: amic.ru

В России планируют сделать жильё доступным за счёт развития рынка аренды и лизинга недвижимости, пишет «Парламентская газета».

«Альтернатива ипотеки предусматривает возможность поэтапного приобретения жилья в собственность с условием аренды невыкупленной части. Суть заключается в том, что арендатор, погашая ежемесячно обязательные платежи в течение длительного времени, поэтапно становится владельцем квартиры», — поясняет издание со ссылкой на утверждённую правительством РФ стратегию развития финансового рынка страны до 2030 года.

Как подчеркнул глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, практика предоставления жилья в аренду, в том числе и государством, в России «потихонечку развивается».

При этом депутат указал, что сегодня у большинства россиян весьма ограничены возможности приобрести жильё даже в ипотеку.