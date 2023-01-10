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Альтернатива ипотеки может появиться в России

Арендатор поэтапно и в течение длительного времени становится владельцем квартиры

10 января 2023, 16:47, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В России планируют сделать жильё доступным за счёт развития рынка аренды и лизинга недвижимости, пишет «Парламентская газета».

«Альтернатива ипотеки предусматривает возможность поэтапного приобретения жилья в собственность с условием аренды невыкупленной части. Суть заключается в том, что арендатор, погашая ежемесячно обязательные платежи в течение длительного времени, поэтапно становится владельцем квартиры», — поясняет издание со ссылкой на утверждённую правительством РФ стратегию развития финансового рынка страны до 2030 года.

Как подчеркнул глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, практика предоставления жилья в аренду, в том числе и государством, в России «потихонечку развивается».

При этом депутат указал, что сегодня у большинства россиян весьма ограничены возможности приобрести жильё даже в ипотеку.

«Поэтому есть предложение, чтобы государство либо какие-то коммерческие инвесторы вкладывали деньги в строительство жилья, а дальше люди могли бы жить там и платить за его использование», — отметил Аксаков.

 

Комментарии 5

  • И в чем интерес коммерческих инвесторов? Получить прибыль, тогда платежи будут конские, а это будет хуже любой ипотеки.
    10 января, Гость   Ответить
  • к этому всё и идёт! морковка перед осликом на палочке! ослик идёт к морковке а она на палочке привязанной к ослику... жильём будут владеть 1-2 корпорации, а может даже одна, у которой недавно слово "Банк" убрали в конце, и оставили только первые 4 буквы... и занимается эта "корпорация" образованная на народные деньги, уже не только деньгами! всем подряд вплоть до еды... так вот она будет владеть всем жильём, а мы будем получать свои рублики (программируемые) и в эту программу будет заложено, что каждый месяц у тебя вычитают за аренду жилья, а в жилье всё есть, от компьютера и пылесоса до вилки и ложки! и за это с тебя тоже вычитают... Ну а уж как сделать, что бы ты "выкупал" эту квартиру вечно, и дети твои её выкупали после твоей смерти, это наши "экономисты" придумают влёт!.. вот я и говорю - морковка перед осликом... и тоже с автомобилями, примерно...
    10 января, Гость   Ответить
  • для начала нужно выяснить кто будет инвестором? и может тогда всё встанет на свои места...
    10 января, Гость   Ответить
  • И чем это отличается от ипотеки?
    10 января, Гость   Ответить
  • те же яйца - вид сбоку
    10 января, Гость   Ответить
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