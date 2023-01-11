Рекордно снежный и аномально тёплый. Синоптики рассказали об особенностях погоды в начале 2023 года

11 января 2023, 06:15, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

За первые десять дней 2023 года в Алтайском крае выпало почти в пять раз больше декадной нормы осадков. По районам цифры разнились, а в Барнауле норма оказалась превышена почти в 2,5 раза, сообщила amic.ru дежурный синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова. В регионе шёл не только снег, но и дождь. А за оттепелью пришло резкое похолодание, которое стало фатальным для краевой столицы: город превратился в каток. Эксперт рассказала, какая ситуация в ближайшие дни будет на дорогах и когда гололёд «отступит» .

«Температура воздуха в первые девять дней января в регионе фиксировалась с положительной аномалией. Этот период был на 10 градусов теплее нормы. Дожди прошли в Алтайском крае 6 января. Нетипичная для середины зимы ситуация повторилась вечером 8 января и в ночь на 9-е. Такая погода была связана с активным смещением циклонов через южные районы Западной Сибири. После такого потепления в крае грянули крепкие сибирские морозы. Так, в ночь на 10 января столбики термометров местами опустились до -32 градусов», — отметила эксперт.

Дорожники ведут борьбу с гололёдом, но высокий риск падений и ДТП сохранится в крае ещё в ближайшие двое суток. В пятницу, 13 января, в регионе начнётся потепление, с которым придут и осадки. Синоптик отмечает, что тогда станет полегче: снег, который выпадет, «нейтрализует» гололёд. А пока пешеходам и водителям рекомендуют быть максимально осторожными.