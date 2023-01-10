Что делать, если травмировался на улице в гололёд и как добиться компенсации?

Если вы понимаете, что травма серьёзная, не спешите в травмпункт. Лучше всего вызвать скорую

10 января 2023, 06:50, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

После температурных перепадов Барнаул в январе превратился в сплошной каток. Коммунальщики объявили «войну» гололёду: тротуары, подходы к пешеходным переходам, лестничным маршам, остановки обрабатывают реагентами и песком. Но риск падения остаётся очень высоким. Что делать, если вы не устояли на скользкой дорожке и получили травму и можно ли возместить затраты на лечение и получить компенсацию причинённого морального вреда, amic.ru рассказала директор ООО «Правовое содействие» Татьяна Корнилюк.

Что делать, если упал на дороге?

Если на улице вы поскользнулись и получили травму, не спешите «бежать» домой или в травмпункт, рекомендует юрист. Если вы покинете место происшествия, доказать, что несчастный случай произошёл именно здесь, будет сложнее. Лучше всего вызвать скорую помощь. Медики зафиксируют факт травмирования. Это поможет, если дело дойдёт до суда.

«Зачастую человек в состоянии шока встаёт, отряхивается и идёт домой. И только вечером, когда боль не проходит, он понимает, что повредил руку, ногу или палец. И тогда уже обращается в травмпункт. Но в этом случае вы уже практически лишили себя возможности требовать компенсацию, потому что доказать, что вы упали именно в этом месте, будет проблематично. Доказательства нужно собирать, как говорится, здесь и сейчас. Если вы упали, самое правильное решение — вызывать скорую помощь», — объясняет Татьяна Корнилюк.

Также эксперт рекомендует собрать номера телефонов и ФИО свидетелей, которые в этот момент проходили мимо, и сделать фото- и видеофиксацию места происшествия.

«Необходимо всё зафиксировать по максимуму. Если не можете это сделать сами, попросите прохожих. На видео следует проговорить дату, время и адрес, где вы получили травму. В идеале показать номер объекта или отличительные особенности, которые потом помогут идентифицировать место, а также состояние асфальта», — даёт рекомендации юрист.

С кого требовать компенсацию за травму?

Ответчиком является владелец территории, где произошёл несчастный случай. Если вы упали во дворе многоквартирного дома, то отвечать будет ТСЖ или управляющая компания этого дома. Если травма была получена на дороге общего пользования или в парке, за эти объекты отвечает администрация города. Если ЧП произошло на территории организации, то ответчиком будет её собственник, говорит Татьяна Корнилюк.

«Устанавливать надлежащего ответчика придётся самостоятельно. Но искать с ним личной встречи не надо, достаточно составить претензию и направить её заказным письмом с уведомлением о вручении. Возможно, о сумме компенсации удастся договориться с виновником и без суда», — говорит Корнилюк.

Претензию можно подготовить самостоятельно в свободной форме. Но если ответчик окажется несговорчивым и дело дойдёт до суда, выиграть его с помощью профессионального юриста будет проще. Специалист возьмёт всю работу на себя, а вы не будете тратить своё время и нервы. Затраты за его услуги можно будет также компенсировать, если суд примет решение в вашу пользу.

«Конечно, легче и быстрее договориться с виновником до суда, заключив с ним мировое соглашение. И многие ответчики идут на это, так как понимают, что для них это, скорее всего, будет проигрышный процесс. Суды чаще встают на сторону пострадавших. Когда решение вступит в законную силу, вы получаете исполнительный лист и предъявляете его в службу судебных приставов», — делится опытом юрист.

Я попал в больницу, мне сейчас не до суда. Я не смогу добиться компенсации?

Сможете. Спокойно проходите лечение и ни о чём не волнуйтесь. Срок исковой давности составляет три года.

После завершения лечения необходимо будет посчитать все понесённые убытки, оценить степень тяжести причинённого вреда здоровью и морального вреда. Собирайте все чеки, прямо или косвенно связанные с вашей травмой. Например, если вам пришлось проходить платную реабилитацию или обращаться после травмы к психологу, неврологу или другим узким специалистам.

А на какую компенсацию морального вреда можно рассчитывать?

Сумму компенсации можно заявить любую, но какой она будет по факту, решит суд. Удивительно, но в юриспруденции не существует никакого критерия определения степени моральных страданий человека от полученной травмы. Это решение всегда остаётся за судьёй, отмечает юрист. В двух абсолютно одинаковых несчастных случаях сумма компенсации морального вреда может серьёзно отличаться.