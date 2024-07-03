Жители Алтайского края использовали почти 600 Гб на созерцание лодок-драконов

Оператор билайн показал высокую надежность сети во время фестиваля гребли в Барнауле

03 июля 2024, 11:00, ИА Амител erid: 2VSb5xUUVHi

"Алтайская регата. Фестиваль драконов" / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Клиенты билайна за два дня проведения "Алтайской регаты" в Барнауле загрузили количество трафика, равное 500 тыс. фотографий. Такой объем свидетельствует о том, что сеть оператора успешно справилась с нагрузкой и показала высокую надежность.

До проведения фестиваля технические специалисты оператора установили на барнаульском гребном канале базовую станцию, которая обеспечивает клиентов надежной связью на постоянной основе.

В дни фестиваля проведенные работы позволили клиентам билайна с комфортом оплачивать товары и блюда на фуд-корте, загружать в соцсети фото и видео, оперативно связываться с друзьями и близкими.

Гости активно делились впечатлениями: абоненты использовали сотни гигабайт на отправку и загрузку фото и видео. Этот объем данных равен 500 тыс. фото для соцсетей или 32 тыс. небольших видео.

Пиковыми часами, в которые гости использовали наибольший объем трафика, стал промежуток от 13:00 до 14:00 в субботу, первый день мероприятия.

Стремясь поделиться эмоциями и быстрее встретиться с друзьями на площадке, абоненты пользовались и голосовыми звонками: за прошедшие два дня они проговорили около 25 часов, чаще всего – в период с 11:00 до 17:00.

"Базовая станция на гребном канале позволяет нашим абонентам в любой день быть уверенными в том, что в нужную минуту они смогут совершить звонок или выйти в интернет без промедлений. Это особенно важно на крупных мероприятиях, когда качественная связь – вопрос не только комфорта, но и безопасности. Мы рады сообщить, что сеть в эти выходные показала высокую надежность, несмотря на большую нагрузку", – комментирует директор Алтайского отделения билайн Алексей Мартынов.

Справиться с повышенной нагрузкой во время мероприятий позволяет также умная сеть билайна, которая дает возможность оставаться на связи в разных ситуациях благодаря комплексу технологий. Так благодаря "Виртуальному эксперту по качеству", агрегации частот и технологии SON (Self Optimized Networks* – самооптимизирумая сеть) мобильный интернет работает быстрее, сеть автоматически настраивает параметры под текущие задачи, а возможные инциденты на сети заранее прогнозируют. Факторы, которые к ним могут привести, устраняют еще до появления.

Качество услуг зависит от разных факторов. "Умная сеть" билайна – комплекс решений, направленных на анализ, прогнозирование и перераспределение нагрузки на сеть в целях улучшения связи. Подробнее об этом читайте здесь.

* Self Optimized Networks ("Селф Оптимайзд Нетворкс")

ПАО "ВымпелКом". Подробнее на сайте: beeline.ru (г. Москва, ОГРН 1027700166636)

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