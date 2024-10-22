Алтайкрайэнерго предупреждает о мошенниках, предлагающих менять счетчики

Рассказываем, как понять, что вам звонят злоумышленники

22 октября 2024, 11:00, ИА Амител

Мошенник / Фото: pixabay.com

Жителям региона все чаще звонят мошенники, которые представляются сотрудниками Алтайкрайэнерго или других энергокомпаний и под разными предлогами убеждают платно заменить прибор учета. В Алтайкрайэнерго рассказали, как распознать обман.

Чего хотят мошенники?

Как правило, они звонят вам под такими предлогами:

необходимо срочно заменить прибор учета за деньги, так как истек срок его эксплуатации или межповерочного интервала;

нужно срочно бесплатно заменить прибор учета на интеллектуальный, но сначала надо записаться в очередь на установку;

можно якобы получить специальную законодательно утвержденную скидку по тарифам на электроэнергию;

к концу года якобы по госпрограмме всех переводят на новые стандарты обслуживания, в телефоне направляют якобы уведомление с номером электронной очереди для замены прибора учета и просят его назвать.

Злоумышленники просят продиктовать данные паспорта, СНИЛС, номер и код банковской карты, могут обсуждать дату, якобы записывая в очередь, грозят большими штрафами. Далее они запрашивают код, отправленный в СМС-сообщении, и с его помощью получают доступ к аккаунту на портале "Госуслуги".

Подобные случаи зафиксированы не только на территории Алтайского края, но и во всех регионах РФ.

Как уберечь свои деньги и не попасться на уловки мошенников?

В Алтайкрайэнерго напоминают: настоящие сотрудники организации не выведывают личные данные, пароли, коды, а также никогда не звонят через мессенджеры ("Вайбер", "Ватсап" или "Телеграм"). Если вас просят об этом – кладите трубку.

Если вы подозреваете, что вас пытаются обмануть, или уже стали жертвой мошенников, вы можете:

позвонить по телефону горячей линии Алтайкрайэнерго 8-800-700-90-23;

написать в социальных сетях компании: в "Одноклассниках" и во "ВКонтакте";

обратиться в отделение Алтайкрайэнерго по месту жительства;

направить обращение с подробным описанием ситуации с помощью официального сайта компании.

А кто на самом деле должен менять приборы учета?

Замена или поверка приборов учета – это обязанность гарантирующего поставщика либо сетевой организации (в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ и постановлением правительства РФ от 06.05.20211 № 354). Энергокомпания самостоятельно формирует перечень приборов учета, требующих замены или поверки.

И, что самое главное, эта услуга – бесплатна. Все расходы по установке или замене прибора учета берут на себя сетевые организации и гарантирующие поставщики.

Заявление писать не нужно. При этом сотрудники не требуют от потребителей никаких документов на стадии уведомления о замене и во время нее, так как потребитель уже внесен в базу. А еще они не предлагают оплатить проведение работ.

Как понять, что пришло время менять счетчик?

Сотрудники компании заблаговременно уведомляют потребителя о замене прибора учета при помощи:

звонка по телефону;

официального письма на электронную почту потребителя;

официального письма, отправляемого по адресу проживания потребителя.

Во время визита к потребителю каждый сотрудник Алтайкрайэнерго одет в спецодежду с логотипами компании и имеет при себе удостоверение, в котором указаны его данные: ФИО, должность и наименование предприятия.