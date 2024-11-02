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Алтайкрайстат: общепит в регионе растет быстрее торговли

Оборот общественного питания в Алтайском крае обогнал по показателю розничную торговлю на 3%

02 ноября 2024, 16:00, ИА Амител

Блюдо / Фото: unsplash.com / Daniel L
Блюдо / Фото: unsplash.com / Daniel L

За девять месяцев 2024 года в Алтайском крае вырос оборот общественного питания. Об этом сообщает Алайкрайстат.

В сопоставимых ценах оборот общепита составил 110,5% в соотношении к периоду с января по сентябрь 2023 года. Показатель оборота розничной торговли вырос до 107,5%, что на 3% меньше.

Удельный вес продуктов в сфере розничной торговли, включая напитки и табачные изделия, составил 48%. Непродовольственных товаров – 52%.

Оборот продовольственной розницы за 2024 год поднялся на 3,9%, а непродовольственной – на 10,9%.

Экономика Алтайский край общественное питание

Комментарии 2

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Гость

17:04:12 02-11-2024

все фудкорты и рестораны и кафешки битком! никуда вечером не попасть!!!

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Гость

19:53:40 02-11-2024

Подросла ленивая молодежь, общепит бьёт рекорды по прибыли.

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