В Алтайкрайстате рассказали, сколько городов в Алтайском крае
Рубцовск – первый по плотности населения, а Барнаул – по численности
30 октября 2024, 13:03, ИА Амител
В Алтайкрайстате к Всемирному дню городов, который отмечается 31 октября, рассказали о городах Алтайского края.
"В крае 12 городов, из них три – Горняк, Змеиногорск, Камень-на-Оби – районного подчинения", – сообщили в ведомстве.
Какие города есть в Алтайском крае?
Барнаул, Бийск, Рубцовск, Новоалтайск, Заринск, Камень-на-Оби, Славгород, Алейск, Яровое, Горняк, Белокуриха, Змеиногорск.
Барнаул – первый по занимаемой площади: 939,5 кв. км. Также находится на первом месте по численности населения: в городском округе, по данным на 1 января 2024 года, проживает 687,6 тыс. человек.
Лидирует Барнаул и по численности работников организаций. За январь – июнь 2024 года среднесписочная численность работников (без учета субъектов малого предпринимательства) составила 159,4 тыс. человек со среднемесячной заработной платой 65 775 рублей на одного работника.
Городской округ Рубцовск – первый по плотности населения: 1487 человек на квадратный километр.
Сколько в России городов?
В 2023 году в России насчитывалось 1117 городов. Первое место среди субъектов РФ по их количеству занимает Московская область, в которой 74 города. Рейтинг замыкают Ненецкий автономный округ и Республика Алтай – в них по одному городу.
13:07:01 30-10-2024
Застраивают только Барнаул, вернее уродуют, развивайте другие города, вон какое поле деятельности для застройщиков, плевать, что нищета
13:10:23 30-10-2024
"...со среднемесячной заработной платой 65775 рублей на одного работника." - это точно наш БАРНАУЛ?
14:06:22 30-10-2024
Гость (13:10:23 30-10-2024) "...со среднемесячной заработной платой 65775 рублей на одно... Забыли уточнить, что 65775 рублЁв это в квартал. В нашем деле главное реализЬм.
14:15:54 30-10-2024
Гость (13:10:23 30-10-2024) "...со среднемесячной заработной платой 65775 рублей на одно...
Пусть опубликуют зарплаты санитарок, библиотекарей, дворников, учителей, охранников, соц. работников, уборщиков помещений, кассиров, кочегаров,поваров ....
А рядом зарплаты начальников отделов, IT -специалистов, врачей, курьеров...
Вот тогда картина прояснится.
19:13:52 30-10-2024
Гость (14:15:54 30-10-2024) Пусть опубликуют зарплаты санитарок, библиотекарей, двор... И? Для кого картина не ясна? Дворник получает минималку, начальник IT отдела получает много больше. Уровень ответственности, образования, жизненный путь разный. В случае форс-мажора, айтишник может пойти мести двор, а вот дворник отделом руководить не сможет. Если вдруг, Вы станете предпринимателем и сможете платить дворнику зарплату айтишника, весь ресурс будет аплодировать Вам стоя. А пока от Вас детской наивностью за километр несёт.
22:33:03 30-10-2024
Гость (13:10:23 30-10-2024) "...со среднемесячной заработной платой 65775 рублей на одно... Получают только начальство, а работники получают мало
13:16:25 30-10-2024
...Численность населения Барнаула, по данным Алтайкрайстата, на 1 января 2016 года официально увеличилась до 700 326 человек....
поясните, куда девали население?
13:37:44 30-10-2024
Гость (13:16:25 30-10-2024) ...Численность населения Барнаула, по данным Алтайкрайстата,... Вымирают постепенно.
13:46:05 30-10-2024
Гость (13:37:44 30-10-2024) Вымирают постепенно.... город расстраивается, население вымирает. почему не хватает жилья ?
а это поясните.
13:53:02 30-10-2024
Гость (13:16:25 30-10-2024) ...Численность населения Барнаула, по данным Алтайкрайстата,...
Хороший вопрос. А ещё, в 1982 году в Барнауле проживало 582 тысячи. Но город заканчивался по Павловскому тракту с Малахова. Не было Гетто-кварталов на Взлетных, Балтийских, Шумакова, Ускова, Сиреневой, Северной Власихинской, Власихинской, Южной Власихинской, Сергея Семёнова, 65 лет Победы, 280-лет Барнаулу и пр. Таких улиц даже не было. Вместо взлетных-балтийских был аэродром ДОСААФ. Весь город уплотнили точечной высотной застройкой, появились новые огромные квартала и ЖК. Город, как минимум удвоился в численности. Где все эти люди?
14:10:04 30-10-2024
Гость (13:53:02 30-10-2024) Хороший вопрос. А ещё, в 1982 году в Барнауле проживало ... Откуда же вас таких,мамкиных-городознаек, напривозили? В 1982 переехали на Сулиму. Георгиева/50 лет СССР. Знакомые года на 2-3 раньше обжились в девятиэтажке на Петрова/С.Поляна. В каком месте вы "обогадились"??
14:48:11 30-10-2024
Гость (14:10:04 30-10-2024) Откуда же вас таких,мамкиных-городознаек, напривозили? В 198...
Вы сначала себе то задайте свои же вопросы "Откуда же вас таких, мамкиных-городознаек, напривозили?", "В каком месте вы "обогадились??" И вам всё станет понятно.
15:54:09 30-10-2024
Гость (14:48:11 30-10-2024) Вы сначала себе то задайте свои же вопросы "Откуда же ва... Т.е. в 1982 году за улицей Малахова не было "жизни"?
17:04:05 30-10-2024
Гость (15:54:09 30-10-2024) Т.е. в 1982 году за улицей Малахова не было "жизни"?...
У вас может и не было. Да и в посте прописано, где не было. Про Сулиму, Урожайный и пр. ни слова.
14:03:17 30-10-2024
Гость (13:16:25 30-10-2024) ...Численность населения Барнаула, по данным Алтайкрайстата,... В смысле куда подевали? А что, Барнео миллионником когда-то был?
12:22:41 31-10-2024
Гость (13:16:25 30-10-2024) ...Численность населения Барнаула, по данным Алтайкрайстата,... Так же уезжают, как и из Бийска.
14:12:47 30-10-2024
Прекрасен город наш на зависть им и на радость нам.
15:25:48 30-10-2024
Да интересно, количество квартир раза в 2-2,5 увеличилось, а население небольшое и квартир не хватает(
Надо население до миллиона увеличивать и метро строить!
17:56:46 30-10-2024
Гость (15:25:48 30-10-2024) Да интересно, количество квартир раза в 2-2,5 увеличилось, а... Извините, какое метро здесь? Ну если только магазин. Тут вместо автобусов ездят шанхай-кибитки, а про состояние горэлектротранспорта даже говорить ничего не надо, там просто ужас конкретный - скрутки проводов, налепленная изолента, щели с кулак, краска, замазка- я просто недавно проехал две остановки на трамвае и всё это воочию увидел.
21:18:36 30-10-2024
Метро или скоростной трамвай - жизненно необходимы для Барнаула. Смотрите на 10-20 лет вперед. 2/3 населения - спальные районы, а работа - это в основном центр. Барнаул не сможет переварить увеличение личного транспорта на 30-40% - пробки будут больше чем в Москве.
Выход - общественный комфортный и быстрый транспорт.