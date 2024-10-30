Рубцовск – первый по плотности населения, а Барнаул – по численности

30 октября 2024, 13:03, ИА Амител

Крыши домов в Барнауле / Фото: amic.ru

В Алтайкрайстате к Всемирному дню городов, который отмечается 31 октября, рассказали о городах Алтайского края.

"В крае 12 городов, из них три – Горняк, Змеиногорск, Камень-на-Оби – районного подчинения", – сообщили в ведомстве.

Какие города есть в Алтайском крае?

Барнаул, Бийск, Рубцовск, Новоалтайск, Заринск, Камень-на-Оби, Славгород, Алейск, Яровое, Горняк, Белокуриха, Змеиногорск.

Барнаул – первый по занимаемой площади: 939,5 кв. км. Также находится на первом месте по численности населения: в городском округе, по данным на 1 января 2024 года, проживает 687,6 тыс. человек.

Лидирует Барнаул и по численности работников организаций. За январь – июнь 2024 года среднесписочная численность работников (без учета субъектов малого предпринимательства) составила 159,4 тыс. человек со среднемесячной заработной платой 65 775 рублей на одного работника.

Городской округ Рубцовск – первый по плотности населения: 1487 человек на квадратный километр.

Сколько в России городов?

В 2023 году в России насчитывалось 1117 городов. Первое место среди субъектов РФ по их количеству занимает Московская область, в которой 74 города. Рейтинг замыкают Ненецкий автономный округ и Республика Алтай – в них по одному городу.