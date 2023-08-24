"Алтайлестехмаш" занялся бережливым производством

Компания реализует национальный проект "Производительность труда"

24 августа 2023, 13:00, ИА Амител

Сотрудники предприятия ООО "Алтайлестехмаш" / Фото: Алтайский центр кластерного развития

Барнаульская компания ООО "Алтайлестехмаш" в августе текущего года начала активную фазу реализации нацпроекта "Производительность труда".

Уже прошло стартовое совещание, на котором помимо представителей предприятия были сотрудники министерства экономического развития Алтайского края и Регионального центра компетенций Алтайского края. На мероприятии обсудили:

программу проекта;

основные этапы ее реализации;

цели и задачи, которые стоят перед предприятием в следующие три месяца.

Далее команда проекта проведет анализ выбранного потока и разработает мероприятия по его оптимизации.

Сотрудники предприятия прошли обучение на "Фабрике процессов", чтобы закрепить полученные теоретические знания о методах и инструментах бережливого производства.

Напомним, "Фабрика процессов" - учебно-производственная площадка, на которой участники в реальном производственном процессе получают опыт применения инструментов бережливого производства, а также понимают, как улучшения влияют на операционные и экономические показатели производства.

После проведенного обучения директор ООО "Алтайлестехмаш" Кирилл Кашкаров заверил, что компания будет продолжать работать над совершенствованием бизнес-процессов в рамках проекта.

Участники тренинга отметили актуальность полученных знаний по командной работе, по повышению производительности труда. Также отметили и доступность изложения сложного и оригинального материала обучения.

"Погружение в производство, анализ и внедрение изменений способствуют тому, чтобы сотрудники понимали цели и задачи проекта. Основная цель мероприятия – это снять сомнения и страхи до начала реальных изменений текущих процессов непосредственно на предприятии", – прокомментировал процесс обучения на "Фабрике процессов" руководитель проектов РЦК Константин Трегуб.Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики. Так, по данным предприятий, завершивших активную фазу реализации проекта, среднее время протекания процессов сократилось в 2,1 раза, а выработка на одного рабочего увеличилась в 1,5 раза.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство, строительство, транспортировка и хранение, сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля). Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.