Хозяйство "Антипинское" будет повышать производительность через нацпроект

Акционерное общество включилось в "Производительность труда"

18 августа 2023, 12:05, ИА Амител

Фото с сайта ackr22.ru

АО "Антипинское" будет внедрять бережливое производство через национальный проект "Производительность труда". 16 августа там провели стартовое совещание с участием сотрудников представителей Министерства экономического развития Алтайского края, КАУ "АЦКР", регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК).

Предприятие стало участником 15-й волны реализации нацпроекта в Алтайском крае под руководством РЦК. На "Антипинском" уже завершили этап подготовки. Там провели диагностику производственной деятельности, выбрали пилотный поток, сформировали рабочую группу и обучили ее основам бережливого производства и оптимизации потоков. В качестве пилотного потока выбран цех полуфабрикатов.

О том, как нацпроект реализуется на других предприятиях, сотрудникам хозяйства рассказал заместитель министра экономического развития Сергей Крыжановский. А также о возможностях системных мер для предприятий – участников национального проекта на федеральном и региональном уровнях. А директор КАУ "АЦКР" Дмитрий Ляхов обозначил важность вовлечения руководителя предприятия и сотрудников в работу по проекту.

Что для реализации нацпроекта будут делать на "Антипинском", рассказал генеральный директор Николай Коваленко. Он отметил значимость результатов работы для каждого сотрудника и мотивацию активных участников за результаты, достигнутые по итогам трех и шести месяцев.

А эксперт РЦК Елена Моргуль провела презентацию нацпроекта, обозначила порядок и особенности внедрения участниками рабочей группы инструментов бережливого производства, их влияние на эффективное выстраивание производственных потоков, сокращение потерь, повышение производительности труда и результативности производства в целом.

Следующие три месяца предстоит активная работа по разработке и внедрению мероприятий по улучшению. Эксперт РЦК будет присутствовать на площадке и консультировать сотрудников предприятия. Дальнейшие этапы предполагают тиражирование подходов по повышению производительности труда во всех производственных и обеспечивающих процессах.

Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики. Так, по данным предприятий, завершивших активную фазу реализации проекта, среднее время протекания процессов сократилось в 2,1 раза, а выработка на одного рабочего увеличилась в 1,5 раза.



Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство, строительство, транспортировка и хранение, сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля). Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.