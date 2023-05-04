Алтайская агрокомпания сэкономила 8 млн рублей благодаря нацпроекту

"Агрофирма Гудвилл" участвовала в национальном проекте "Производительность труда"

04 мая 2023, 14:33, ИА Амител

"Агрофирма Гудвилл" / Фото: ackr22.ru

Более 8 млн рублей ежегодно составит экономический эффект от участия в нацпроекте для алтайского ООО "Агрофирма Гудвилл". Об этом сообщили представители компании на встрече по подведению итогов шестимесячной реализации "Производительности труда".

8 млн это только в рамках реализации проекта "Повышение производительности труда при производстве молока сырого" (руководством Регионального центра компетенций) на ферме в селе Кокши. Там же вырос и общий прирост надоев за месяц: с 613,5 тонны до 711 тонн молока, то есть на 15,9%. Об этом рассказала директор по экономике и развитию животноводства Ольга Бабинец.

"Очень важно, что не только руководители оценили значимость и ценность проектного подхода и внедрения инструментов бережливого производства, но и то, что работники предприятия тоже "заразились" этой идеей и не останавливаются на достигнутом", – добавил директор предприятия Евгений Анатольевич Жданов.

Работников и компанию с высокими показателями поздравил глава Советского района Алексей Михалевич. Он рассказал о том, как важно, чтобы другие хозяйства района стали участниками национального проекта. А заместитель начальника управления инновационного развития и кластерной политики Министерства экономического развития Александр Косарев – о значимости реализации нацпроекта для экономики края.

В ближайшее время на предприятии откроют ещё один проект – уже на ферме в селе Урожайном.

Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объёмом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.