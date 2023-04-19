Эффект до 53%. Лесная компания добилась впечатляющих результатов по нацпроекту

Предприятию "Новичиха лес" удалось серьёзно сократить время производства

19 апреля 2023, 14:44, ИА Амител

Сотрудники компании "Новичиха лес" / Фото предоставлено компанией

Сокращение времени производства, увеличение выработки и экономия материалов – таких результатов удалось добиться ООО "Новичиха лес" (входит в лесную холдинговую компанию "Алтайлес") за шесть месяцев участия в нацпроекте "Производительность труда". 13 апреля там подвели итоги по оптимизации процесса производства цельнопогонажных изделий.

"Результаты действительно впечатляющие. Так, время протекания процесса производства 1 куб. м цельнопогонажных изделий удалось сократить на 52,83 %, выработку на каждого сотрудника увеличить на 22,2%, запасы в потоке сократить на 74%, а норму расхода сырья (пиломатериала) на 9,83%", – рассказала руководитель проектного офиса "Новичихи лес" Ольга Богатырева.

По её словам, компания внедрила все предложенные экспертами инструменты бережливого производства. Максимального эффекта от их использования удалось достичь благодаря вовлечению в процесс всех сотрудников.

О существенных изменениях в производстве и на предприятии в целом рассказал и генеральный директор "Алтайлеса" Иван Ключников. Он поблагодарил всех членов рабочей группы за вовлечённость в изменения, преданность компании и столь высокие результаты проекта. Также отметил высокий уровень доверия между РЦК и холдингом, который свидетельствует о переходе отношений в разряд партнёрских.

Напомним, что это уже пятый проект по повышению производительности труда на предприятиях ЛХК "Алтайлес" при поддержке экспертов регионального центра компетенций в сфере производительности труда.

Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объёмом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.