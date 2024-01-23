Алтайская экономистка объяснила, зачем в России ввели новую пятирублевую купюру

Наталья Деркач уверена, что чеканка монет намного дороже

23 января 2024, 12:44, ИА Амител

Пятирублевая купюра / Фото: amic.ru

Массовый выпуск пяти- и десятирублевых купюр в России связан с экономией средств. Выпуск бумажных денег связан, прежде всего, с таким ключевым фактором: чеканка монет намного дороже печати и государство старается экономить. Об этом изданию "За науку" рассказала доцент кафедры финансов и кредита, к. э. н., замдиректора МИЭМИС по учебно-методической работе Наталья Деркач.

"Как ни странно, металлические деньги чаще оседают в копилках, находятся в коллекциях, что усложняет их оборот. Такие деньги приходится перевыпускать чаще, чем бумажные, которые в обмене находятся намного дольше. То, что произошло сейчас, – введение в оборот бумажных пяти- и десятирублевых купюр – напрямую с денежной политикой не связано. Если бы эти монеты перестали выпускать совсем, а не заменили бумажными, тогда можно было бы говорить о прогнозируемой высокой инфляции: деньги мелкого достоинства больше не нужны", – пояснила Деркач.

По словам эксперта, сейчас российская экономика находится в состоянии неопределенности. Сложно представить, что будет в ближайшие несколько лет.

"Опыт пандемии говорит о том, насколько, казалось бы, обычные экономические процессы могут изменить экономику в целом. К чему это привело? У нас сильно изменилась сфера торговли. Онлайн-шопинг стал обыденным делом, хотя к этому, надо сказать, долго шли. То же самое и с онлайн-обучением. Раньше оно не было таким востребованным и всеохватывающим. Также и с экономикой в целом. Прогнозы, построенные сейчас, будут слишком туманными. Поживем – увидим", – отметила Наталья Деркач.