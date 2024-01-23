Алтайская экономистка объяснила, зачем в России ввели новую пятирублевую купюру
Наталья Деркач уверена, что чеканка монет намного дороже
23 января 2024, 12:44, ИА Амител
Массовый выпуск пяти- и десятирублевых купюр в России связан с экономией средств. Выпуск бумажных денег связан, прежде всего, с таким ключевым фактором: чеканка монет намного дороже печати и государство старается экономить. Об этом изданию "За науку" рассказала доцент кафедры финансов и кредита, к. э. н., замдиректора МИЭМИС по учебно-методической работе Наталья Деркач.
"Как ни странно, металлические деньги чаще оседают в копилках, находятся в коллекциях, что усложняет их оборот. Такие деньги приходится перевыпускать чаще, чем бумажные, которые в обмене находятся намного дольше. То, что произошло сейчас, – введение в оборот бумажных пяти- и десятирублевых купюр – напрямую с денежной политикой не связано. Если бы эти монеты перестали выпускать совсем, а не заменили бумажными, тогда можно было бы говорить о прогнозируемой высокой инфляции: деньги мелкого достоинства больше не нужны", – пояснила Деркач.
По словам эксперта, сейчас российская экономика находится в состоянии неопределенности. Сложно представить, что будет в ближайшие несколько лет.
"Опыт пандемии говорит о том, насколько, казалось бы, обычные экономические процессы могут изменить экономику в целом. К чему это привело? У нас сильно изменилась сфера торговли. Онлайн-шопинг стал обыденным делом, хотя к этому, надо сказать, долго шли. То же самое и с онлайн-обучением. Раньше оно не было таким востребованным и всеохватывающим. Также и с экономикой в целом. Прогнозы, построенные сейчас, будут слишком туманными. Поживем – увидим", – отметила Наталья Деркач.
12:51:48 23-01-2024
не 5-тысячных и 10-тысячных, а 5ти рублевых и 10ти рублевых купюр
13:44:20 23-01-2024
Не проще срезать два нуля и всё уже точно вернется в СССР 80-ых годов - водка по 2,70коп. Коньяк 5,50, Пенсия 120 р и тд
15:00:21 23-01-2024
Гость (13:44:20 23-01-2024) Не проще срезать два нуля и всё уже точно вернется в СССР 80... Пенсия у моей бабки в СССР была 12 рублей,если что. Ишь губу раскатал на 120!!
14:14:38 23-01-2024
Во,во а у меня как раз сегодня кондуктор в трамвае не приняла 25 рублёвую монету . Вот народ.
14:37:31 23-01-2024
Потратить на 1 купюру при ее выпуске 50 рублей и иметь в 5 номинал... нормально так
14:51:14 23-01-2024
Алтайская экономистка----- ведь буквально на днях писали, что феминитивы надо запретить...
17:32:05 23-01-2024
Все эти купюры в продаже на Авито! Банковскими пачками и упаковками. Народ совсем рехнулся. Деньги за деньги продавать.
21:25:18 23-01-2024
Гость (17:32:05 23-01-2024) Все эти купюры в продаже на Авито! Банковскими пачками и упа... Ну купите себе зарплату! Желательно, билетами банка приколов.