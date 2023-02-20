Бумажные пятирублевки вернулись в Алтайский край. Зачем банк их вновь начал печатать?

Пятирублёвые банкноты в России печатали только один раз – в 1997 году

20 февраля 2023, 07:25, ИА Амител

Пятирублёвые банкноты вновь появились в обращении в Алтайском крае. Увеличилось количество и десятирублёвых банкнот. И у многих жителей региона возникли сомнения – не являются ли такие купюры фальшивками, ведь уже много лет вместо бумажных пятирублёвок "ходили" монеты. Редакция Business FM Барнаул выяснила все подробности у заместителя управляющего Отделением Барнаул Банка России Олега Брыкина.

Банк России выпустил новые пяти- и десятирублёвки?

– Нет, это не новые банкноты, а, скорее, допечатанные. Бумажные пяти- и десятирублёвки были выпущены в обращение ещё 25 лет назад. Начиная с 1998 года и в нулевые эти банкноты пользовались спросом. Однако они быстро изнашивались, и Банк России решил постепенно заменить их более долговечными монетами. Монеты, как мы знаем, служат не одно десятилетие. Поэтому купюры 5 и 10 рублей, особенно 5 рублей, стали редко встречаться в расчётах. Долгие годы Банк России не заказывал их печать в Гознаке. Сейчас такие банкноты снова начали печататься.



Впрочем, появившаяся в Алтайском крае партия допечатанных купюр хоть и не новая, но Гознаку пришлось столкнуться с определёнными сложностями при выпуске пятирублёвок. Их печатали только один раз – в 1997 году, и Гознаку пришлось поднимать техническую документацию и подходить к вопросу будто это новое изделие.

А сейчас они не будут быстро изнашиваться?

– Нет. Теперь они дополнительно покрываются слоем защитного лака. Граждане никак этот лак не увидят и не почувствуют. У нас, например, часть сторублёвых купюр уже несколько лет лакируется, но вряд ли кто-то это ощущает. Защитный лак выполняет свою главную функцию – увеличивает срок службы купюр. Как заверяют эксперты, срок службы лакированных купюр увеличивается на 30%.

Таким образом, сегодня печать банкнот стала более выгодной, чем чеканка монет. Производство монет за десятилетие значительно подорожало. В том числе и из-за цены металла. А с учётом того, что монеты зачастую оседают в копилках, у бумажных денег больше шансов находиться постоянно в обороте.

Это значит, что из оборота скоро выйдут пяти- и десятирублёвые монеты?

– Нет. Речь не идёт о замене монет номиналом 5 и 10 рублей банкнотами. И те и другие будут находиться в обращении.