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Бумажные пятирублевки вернулись в Алтайский край. Зачем банк их вновь начал печатать?

Пятирублёвые банкноты в России печатали только один раз – в 1997 году

20 февраля 2023, 07:25, ИА Амител

Пятирублёвые банкноты вновь появились в обращении в Алтайском крае. Увеличилось количество и десятирублёвых банкнот. И у многих жителей региона возникли сомнения – не являются ли такие купюры фальшивками, ведь уже много лет вместо бумажных пятирублёвок "ходили" монеты. Редакция Business FM Барнаул выяснила все подробности у заместителя управляющего Отделением Барнаул Банка России Олега Брыкина.

Банк России выпустил новые пяти- и десятирублёвки?

– Нет, это не новые банкноты, а, скорее, допечатанные. Бумажные пяти- и десятирублёвки были выпущены в обращение ещё 25 лет назад. Начиная с 1998 года и в нулевые эти банкноты пользовались спросом. Однако они быстро изнашивались, и Банк России решил постепенно заменить их более долговечными монетами. Монеты, как мы знаем, служат не одно десятилетие. Поэтому купюры 5 и 10 рублей, особенно 5 рублей, стали редко встречаться в расчётах. Долгие годы Банк России не заказывал их печать в Гознаке. Сейчас такие банкноты снова начали печататься.

Впрочем, появившаяся в Алтайском крае партия допечатанных купюр хоть и не новая, но Гознаку пришлось столкнуться с определёнными сложностями при выпуске пятирублёвок. Их печатали только один раз – в 1997 году, и Гознаку пришлось поднимать техническую документацию и подходить к вопросу будто это новое изделие.

А сейчас они не будут быстро изнашиваться?

– Нет. Теперь они дополнительно покрываются слоем защитного лака. Граждане никак этот лак не увидят и не почувствуют. У нас, например, часть сторублёвых купюр уже несколько лет лакируется, но вряд ли кто-то это ощущает. Защитный лак выполняет свою главную функцию – увеличивает срок службы купюр. Как заверяют эксперты, срок службы лакированных купюр увеличивается на 30%.

Таким образом, сегодня печать банкнот стала более выгодной, чем чеканка монет. Производство монет за десятилетие значительно подорожало. В том числе и из-за цены металла. А с учётом того, что монеты зачастую оседают в копилках, у бумажных денег больше шансов находиться постоянно в обороте.

Это значит, что из оборота скоро выйдут пяти- и десятирублёвые монеты?

– Нет. Речь не идёт о замене монет номиналом 5 и 10 рублей банкнотами. И те и другие будут находиться в обращении.

Комментарии 13

  • Впору уже 50-ти тысячные выпускать,а они о пятирублёвках вспомнили.
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Законы экономики говорят, что включение «печатного станка» может привести к двум негативным факторам: инфляции и обесценению рубля. Да, пока масштабы финансовых вливаний в экономику недостаточно высоки, но впереди – увеличение бюджетного дефицита.
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Их печатали только один раз – в 1997 году, и Гознаку пришлось поднимать техническую документацию и подходить к вопросу будто это новое изделие. ========================== Из за кой то визитной карточки, архиважные сложности, а еще когда то делали космические корабли. Как опустилась страна.
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Скоро коробка спичек снова будет стоить 100 рублей, и все эти бумажки и монетки снова обесценятся.
    20 февраля, Гость   Ответить
  • а ненужны нам спички, я их в детстве только видела. так что все ок
    20 февраля, Гость   Ответить
  • а ненужны нам спички, я их в детстве только видела. так что все ок==== с вами полностью согласен, все отлично у нас в стране, удивительно, как легко становится жить, впереди сказочное будущее и мир перед нашими ногами, спасибо вам за коммент!!! желаю вам этого будущего, которое придет благодаря мудрой политике власти!!!
    20 февраля, Гость   Ответить
  • себестоимость изготовления пятерки будет равна примерно номиналу -)
    20 февраля, Гость   Ответить
  • отлично у нас в стране- ага. и повторять это надо 5 раз в день по 5 минут! и 3 раза перед сном! и никакого инокомыслия - сейчас за это в турму можно попасть.
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Законы экономики говорят, что включение «печатного станка» может привести к двум негативным факторам: инфляции и обесценению рубля======у нас есть инфляция, но ее как бы нет, она на пользу,инфляция нас сплачивает и помогает преодолевать трудности, рост цен на услуги и товары ведет к понижению этих цен, чем больше бизнеса уйдет из страны, тем больше будет возможностей у оставшегося бизнеса, чем больше нас будут изолировать, тем более развитыми будет мы, ну так говорит правительство и тот же Мантуров, так что все идет отлично!!!
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Нолик наверно уберут скоро. Что - то тут не то.
    20 февраля, Гость   Ответить
  • А кто сказал что бумажные пятирублевки не осядут в копилках? Народ скидывает мелочь в копилки потому что она не имеет смысла с такими ценами, а фантики за собой таскать неохота, вот их и кидают в кубышку.........
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, и правильно сделали!! Не нравится Россия-чемодан,вокзал,и ж..ЕС и амеры вас заждались
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, да неужели?!! А истина проста как 5копеек))::преогромное большинство карточками расчёты делает,даже в транспорте,а Вы,наверное,не в курсе
    21 февраля, Гость   Ответить
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