Алтайская ФАС внесла в реестр недобросовестных поставщиков более 100 компаний
В черный список фирмы попадают на два года
13 февраля 2025, 08:50, ИА Амител
В Алтайском крае ФАС в 2024 году внесла в реестр недобросовестных поставщиков 111 компаний. В черный список большая часть этих фирм попала за срыв уже заключенных контрактов. Были и такие, кто без уважительной причины уклонялся от подписания договора после победы в тендере. Об этом 12 февраля на пресс-конференции сообщил руководитель регионального управления ФАС Андрей Гостюшев.
В качестве примера руководитель ведомства привел недобросовестных перевозчиков, из-за действий которых в Алтайском крае возникали перебои с транспортным сообщением. В их числе компания, обслуживающая маршрут № 37 в Барнауле. В будние дни на линию у них выходило меньше автобусов, чем было предусмотрено контрактом. А по выходным пассажирские перевозки вообще не осуществлялись. В Новоалтайске фирма, которая выиграла торги по организации регулярных перевозок на маршрутах № 15 и 30, не стала подписывать контракт, что тоже сказалось на бесперебойной работе общественного транспорта.
Теперь все эти фирмы в реестре недобросовестных поставщиков. Попадание в такой перечень не только наносит удар по деловой репутации компании, но и на два года лишает права участвовать в государственных и муниципальных тендерах, рассказал Гостюшев.
"Всего в прошлом году мы рассмотрели 179 обращений о включении сведений в реестр недобросовестных поставщиков. 111 компаний мы внесли в черный список. В течение двух лет они не имеют права участвовать в конкурсах и аукционах, объявленных госструктурами. И лазейка в виде смены названия организации не поможет: в реестр попадают также директора и учредители", – отметил Гостюшев.
09:00:55 13-02-2025
"В их числе компания, обслуживающая маршрут № 37 в Барнауле. " А что толку? Эта же компания обслуживает 120,59 и 150 маршруты. Да еще субподрядчиков запускает на маршрут. Не лишили же ее бизнеса/источников дохода. А наказание- это то еще наказание.: мультяшный штраф и...в общем всё.
09:36:00 13-02-2025
Что толку от ваших чёрных списков?
Откроет новое ИП на тёщу купит электронную подпись и снова за своё.
09:58:27 13-02-2025
Репутация, приоритеты и прочие детские игрушки у нас не работают. Нужно что-то другое, что-то своё. Например как Пётр 1 медаль из гири вешать на шею.
20:39:56 13-02-2025
Почему ФАС, где тут монополии? Нарушения условий договоров контролируют ЗАКАЗЧИК и ПОДРЯДЧИК.
У нас все контролирует ФАС и ничего не решает?