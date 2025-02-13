Алтайская ФАС внесла в реестр недобросовестных поставщиков более 100 компаний

В черный список фирмы попадают на два года

13 февраля 2025, 08:50, ИА Амител

В Алтайском крае ФАС в 2024 году внесла в реестр недобросовестных поставщиков 111 компаний. В черный список большая часть этих фирм попала за срыв уже заключенных контрактов. Были и такие, кто без уважительной причины уклонялся от подписания договора после победы в тендере. Об этом 12 февраля на пресс-конференции сообщил руководитель регионального управления ФАС Андрей Гостюшев.

В качестве примера руководитель ведомства привел недобросовестных перевозчиков, из-за действий которых в Алтайском крае возникали перебои с транспортным сообщением. В их числе компания, обслуживающая маршрут № 37 в Барнауле. В будние дни на линию у них выходило меньше автобусов, чем было предусмотрено контрактом. А по выходным пассажирские перевозки вообще не осуществлялись. В Новоалтайске фирма, которая выиграла торги по организации регулярных перевозок на маршрутах № 15 и 30, не стала подписывать контракт, что тоже сказалось на бесперебойной работе общественного транспорта.

Теперь все эти фирмы в реестре недобросовестных поставщиков. Попадание в такой перечень не только наносит удар по деловой репутации компании, но и на два года лишает права участвовать в государственных и муниципальных тендерах, рассказал Гостюшев.