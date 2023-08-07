Алтайская федерация шахмат получила 3,7 млн рублей на создание сети клубов

Все помещения оснастят необходимым оборудованием и инвентарем

07 августа 2023, 16:16, ИА Амител

Фото: chess22.ru

Федерация шахмат Алтайского края получила грант в размере 2,5 млн рублей на создание сети шахматных клубов на малых территориях и еще 1,2 млн рублей – от регионального бюджета и попечителей, сообщается на сайте организации.

"На эти средства до конца 2023 года откроют шесть шахматных клубов: в Алтайском, Красногорском, Смоленском, Троицком, Целинном районах и Заринске", – говорится в сообщении.

Помещения оснастят необходимым оборудованием и инвентарем: досками, фигурами, часами, шахматной литературой, партами, стульями и не только.

Преподавать детям шахматы в новых клубах будут педагоги, которые пройдут курсы повышения квалификации в Барнауле.