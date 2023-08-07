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Алтайская федерация шахмат получила 3,7 млн рублей на создание сети клубов

Все помещения оснастят необходимым оборудованием и инвентарем

07 августа 2023, 16:16, ИА Амител

Фото: chess22.ru
Фото: chess22.ru

Федерация шахмат Алтайского края получила грант в размере 2,5 млн рублей на создание сети шахматных клубов на малых территориях и еще 1,2 млн рублей – от регионального бюджета и попечителей, сообщается на сайте организации.

"На эти средства до конца 2023 года откроют шесть шахматных клубов: в Алтайском, Красногорском, Смоленском, Троицком, Целинном районах и Заринске", – говорится в сообщении.

Помещения оснастят необходимым оборудованием и инвентарем: досками, фигурами, часами, шахматной литературой, партами, стульями и не только.

Преподавать детям шахматы в новых клубах будут педагоги, которые пройдут курсы повышения квалификации в Барнауле.

"Во всех муниципалитетах мы опираемся на инициативных людей, которые хотят поднимать шахматы у себя на местах. Находить таких людей помогает Алексей Борисов, возглавляющий в нашей федерации комиссию по развитию шахмат в малых городах и сельских поселениях", – рассказал президент Федерации шахмат Алтайского края Артем Поломошнов.

Фото: пресс-служба УФСИН по Алтайскому краю

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Алтайский край Спорт шахматы

Комментарии 1

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Гость

10:01:53 08-08-2023

- Ты где был? - В шахматы во дворе с мужиками играл.. - А почему от тебя водкой несёт? - А что, по-твоему, я должен пахнуть шахматами?

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