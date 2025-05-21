Алтайская компания "АмФуд" присоединилась к федпроекту "Производительность труда"

Эксперты помогут оптимизировать производство хумуса, внедряя принципы бережливого производства

21 мая 2025, 11:00, ИА Амител

Готовый продукт предприятия / Фото: ООО "АмФуд"

Компания "АмФуд" присоединилась к участию в федеральном проекте "Производительность труда", который входит в нацпроект "Эффективная и конкурентная экономика". На предприятии прошло стартовое совещание, где эксперты Алтайского центра кластерного развития и Регионального центра компетенций (РЦК) рассказали о целях проекта, его этапах и возможностях обмена опытом по внедрению бережливого производства.

С чего начали?

А начинали с обсуждения. Причем не только задач и перспектив, но и пилотного участка, на примере которого будут отслеживать результаты изменений.

Исполнительный директор "АмФуд" Денис Шмидт рассказал, что в качестве пилотного проекта компания выбрала производство хумуса. А все потому, что продукт готовят быстро и он включает почти все основные производственные этапы. Это позволит оперативно проверить эффективность внедряемых методик и при успешном результате распространить их на другие участки.

Что дальше?

В ближайшие три месяца специалисты РЦК вместе с командой "АмФуд" проведут подробный анализ текущего состояния производства хумуса. Они изучат цепочку создания цены, выявят проблемные места и подготовят рекомендации для устранения недостатков. По итогам разработают план, который поможет достичь поставленных целей по улучшению работы направления.

"Федеральный проект "Производительность труда" ориентирован на улучшение всех аспектов деятельности предприятия путем внедрения принципов бережливого производства", – отметил руководитель РЦК Александр Вагенлейтер.

По его словам, эксперты будут поддерживать сотрудников "АмФуд", помогая повысить качество и результативность рабочих процессов.

ООО "АмФуд" – российский производитель продуктов питания с 2004 года. Специализируясь на переработке морских водорослей, морской капусты, папоротника и бобовых культур, компания выпускает большой ассортимент полезных снеков и готовой продукции. В рамках сотрудничества с РЦК предприятие будет внедрять передовые методики повышения производительности, в том числе через цифровую платформу производительность.рф.

Как ранее сообщал amic.ru, алтайское предприятие "Алтик" также работает над оптимизацией производства. Благодаря экспертам РЦК специалистам удалось выявить более 50 узких мест, которые замедляют работу и увеличивают затраты. На этом работа не заканчивается. В ближайшее время сотрудники сосредоточатся на внедрении комплекса мер по устранению недостатков. Основная задача – достичь стабильного и максимально эффективного функционирования производственного участка.

Принять участие в проекте "Производительность труда" могут компании, работающие в базовых несырьевых отраслях экономики, если их годовая выручка составляет от 400 млн рублей (для туристической отрасли – от 180 млн рублей). Заявки на участие принимают на сайте производительность.рф, а также по телефонам: +7 (3852) 20-65-39, 20-65-56. Электронная почта: innov@alregn.ru.