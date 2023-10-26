Алтайская компания "CибКомплект" подключилась к нацпроекту "Производительность труда"

Предприятию предстоит внедрить основы бережливого производства

26 октября 2023, 14:00, ИА Амител

"CибКомплект" / Фото: ackr22.ru

ООО "СибКомплект" приступил к реализации нацпроекта "Производительность труда". Недавно там прошло стартовое совещание для участников рабочей группы и сотрудников предприятия. Все нюансы процесса обозначили эксперты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК) и представители Министерства экономического развития Алтайского края.

Что будут делать на предприятии?

Сначала там прошел этап подготовки: диагностика производственной деятельности, выбор пилотного потока, формирование рабочей группы и ее обучение основам бережливого производства и оптимизации потоков.

Следующие три месяца предстоит активная работа по диагностике пилотного потока, разработке мероприятий для достижения целевого состояния. Эксперты РЦК будут присутствовать на площадке и консультировать сотрудников предприятия. А затем уже сотрудники будут обучать коллег основам повышения производительности труда.

О целях и задачах работникам рассказал генеральный директор ООО "СибКомплект" Сергей Полозов. Технический директор Михаил Малиновский отметил значимость профессиональной экспертизы каждого участника. А руководитель проекта от предприятия Андрей Карпак рассказал, что уже сделано и как важно проходить обучение по бережливому производству. Кстати, сделать это может любой сотрудник дистанционно на сайте производительность.рф.

Заместитель начальника управления инновационного развития и кластерной политики Министерства экономического развития Александр Косарев представил сам нацпроект, а также объяснил, какие меры поддержки получают его участники. А руководитель проектов РЦК Елена Моргуль представила лучшие практики предприятий-участников в регионе, обозначила порядок и особенность внедрения инструментов бережливого производства, их влияние на эффективное выстраивание производственных потоков, сокращение потерь, повышение производительности труда и результативности производства в целом.

Как стать участником нацпроекта "Производительность труда"?

Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство, строительство, транспортировка и хранение, сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля). Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.