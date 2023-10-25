Пилить и экономить. "Бийский лесхоз" проведет оптимизацию производства по нацпроекту

На предприятии выбрали участок, где будут осваивать бережливое производство

25 октября 2023, 13:14, ИА Амител

"Бийский лесхоз" / Фото: ackr22.ru

На ООО "Бийский лесхоз" стартовала реализация нацпроекта "Производительность труда" и региональной программы "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятии". На недавнем совещании там определили, что именно будут делать для повышения производительности.

Сейчас предприятие завершает "этап подготовки": там провели диагностику производственной деятельности, выбрали пилотный поток, сформировали рабочую группу и провели ее обучение основам бережливого производства и оптимизации потоков. Далее в течение трех месяцев предстоит глубокая диагностика выбранного потока (производство пилопродукции) и разработка мероприятий по его улучшению. Еще три месяца дается на их внедрение.

Заместитель директора компании по экономике Евгения Василевская обозначила планы развития компании в целом, а также рассказала о принятой мотивации сотрудников за результативность в проекте по итогам трех и шести месяцев.

Эксперт Регионального центра компетенций (РЦК) Дмитрий Печенин представил национальный проект "Производительность труда" и меры поддержки предприятий участников. Также он рассказал об этапах и сроках реализации, представил лучшие практики предприятий – участников нацпроекта региона и страны, обозначил важность роста показателей пилотного потока и их влияние на увеличение производительности труда в целом на предприятии. Кстати, представители РЦК будут присутствовать на производственной площадке и консультировать сотрудников организации.

А руководитель РЦК Александр Вагенлейтер подчеркнул значимость экспертной оценки и важность разработанных решений не только от экспертов регионального центра компетенций, но и от сотрудников предприятия, которые войдут в основу плана мероприятий по достижению целей пилотного потока.

Директор КАУ "Алтайский центр кластерного развития" Дмитрий Ляхов пожелал успехов и упорства команде проекта и всему коллективу компании.

Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство, строительство, транспортировка и хранение, сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля). Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.