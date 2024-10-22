Алтайская компания повысила производительность цеха на 20%
Это стало возможным благодаря участию в нацпроекте
22 октября 2024, 16:30, ИА Амител
Участие в национальном проекте "Производительность труда" позволило алтайскому предприятию "Сибкомплект" улучшить эффективность работы. Теперь производительность производственного цеха на 20% больше, чем было раньше.
Одним из ключевых шагов стало улучшение процесса создания комплектной трехтрансформаторной подстанции. В настоящее время принципы бережливого производства внедряют в работу всего цеха.
Для бесперебойного функционирования станка лазерной резки компания купила компрессор. Это дало +40% к производительности оборудования. Более того, теперь предприятие не тратит деньги на замену кислородных баллонов.
Оптимизация работы склада и изменение графика маляров позволило поднять на те же 40% показатели и в работе камеры порошкового окрашивания.
Также были усовершенствованы процессы внутри цеха: на пол нанесли специальную разметку, что позволило сократить длину пути при изготовлении продукции на 71%, а время этого пути – на 22%.
А еще компания снизила простои станков с ЧПУ, предоставляя услуги лазерной резки и гибки листового металла для внешних заказчиков. Для улучшения производственного анализа установили дополнительные компьютеры и мониторы, что дало возможность операторам более оперативно обрабатывать данные.
Кроме того, здесь внедряют систему 5С на эталонном участке, а также и в других отделах. Оптимизировали и процесс отправки сотрудников в командировки.
"Все работники производственного участка получили футболки с логотипом компании, отличающиеся по цветам. Каждому подразделению производства присвоен свой определенный цвет, разработаны стандарты и оборудованы инфостенды", – поделилась исполнительный директор ООО "Сибкомплект" Елена Моргуль.
И это не все улучшения. Сейчас на предприятии собирают предложения. Из 40 поступивших 30 уже выполнены.
Участие в "Производительности труда" приняли десятки алтайских компаний. Главная задача нацпроекта заключается в том, чтобы повысить производительность труда на средних и крупных на предприятиях. Это касается предприятий, которые выпускают продукцию, не связанную с добычей сырья (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство; торговля; туризм).
Например, в животноводческом комплексе "Бурановское" бережливые технологии помогли увеличить выработку на производстве сырого молока на 12%, а время молока "в пути" от коровы до отгрузки товара сократилось на 71%.
17:30:52 22-10-2024
20% работников можно сокращать!
а за счёт сокращенных, повышать зп оставшимся!...
госпрограмма повышения зп в действии...!
22:54:22 22-10-2024
Гость (17:30:52 22-10-2024) 20% работников можно сокращать!а за счёт сокращенных, по...
Повысив производительность на 20 процентов - 20 процентов рабочих можно и нужно переводить на смежные операции, являющиеся ограничением системы/потока. Или же обоснованно увеличивать возможность выпускать больше продукции
04:14:49 23-10-2024
Гость (17:30:52 22-10-2024) 20% работников можно сокращать!а за счёт сокращенных, по...
Ага, это называется снижение себестоимости, как раз на налоги удёт и энергоресурсы
22:28:16 22-10-2024
Футболки с логотипом -действенно?
09:49:20 23-10-2024
Musik (22:28:16 22-10-2024) Футболки с логотипом -действенно? ... Только если они разных цветов у каждого подразделения, это важно.
04:12:22 23-10-2024
Ну ничему дураков время не учит. 8 видов потерь страну в санкциях чуть не убило. Всеобщее обслуживание, в самозанятвх отправило специалистов. Автоматизация и механизация процессов на родину в
Таджикистан свалило и т.д. и т.п.
01:58:30 24-10-2024
Интересно,чем занимались на заводе начальник производства, технологи, начальники цехов и прочие специалисты, что пришли с улицы "мальчики" и разогнали производительность. Нужно всех "спецов" уволить и ещё можно увеличить фот для рабочих.
06:53:18 24-10-2024
начальник производства, технологи, начальники цехов и прочие специалисты работающие годами перестаю видеть неочевидные проблемы. Во - первых затягивает ежедневная рутина, во-вторых глаз замыливается. В-третьих , включается принцип "мы всегда так делали". Именно поэтому мальчики со стороны видят то , чего не замечают опытные сотрудники
00:01:59 27-10-2024
Куда сокращать, там уже на 22 работкина приходиться 38 начальников ))))