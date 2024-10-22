Алтайская компания повысила производительность цеха на 20%

Это стало возможным благодаря участию в нацпроекте

22 октября 2024, 16:30, ИА Амител

"Сибкомплект" / Фото: innovaltai.ru

Участие в национальном проекте "Производительность труда" позволило алтайскому предприятию "Сибкомплект" улучшить эффективность работы. Теперь производительность производственного цеха на 20% больше, чем было раньше.

Одним из ключевых шагов стало улучшение процесса создания комплектной трехтрансформаторной подстанции. В настоящее время принципы бережливого производства внедряют в работу всего цеха.

Для бесперебойного функционирования станка лазерной резки компания купила компрессор. Это дало +40% к производительности оборудования. Более того, теперь предприятие не тратит деньги на замену кислородных баллонов.

Оптимизация работы склада и изменение графика маляров позволило поднять на те же 40% показатели и в работе камеры порошкового окрашивания.

Также были усовершенствованы процессы внутри цеха: на пол нанесли специальную разметку, что позволило сократить длину пути при изготовлении продукции на 71%, а время этого пути – на 22%.

А еще компания снизила простои станков с ЧПУ, предоставляя услуги лазерной резки и гибки листового металла для внешних заказчиков. Для улучшения производственного анализа установили дополнительные компьютеры и мониторы, что дало возможность операторам более оперативно обрабатывать данные.

Кроме того, здесь внедряют систему 5С на эталонном участке, а также и в других отделах. Оптимизировали и процесс отправки сотрудников в командировки.

"Все работники производственного участка получили футболки с логотипом компании, отличающиеся по цветам. Каждому подразделению производства присвоен свой определенный цвет, разработаны стандарты и оборудованы инфостенды", – поделилась исполнительный директор ООО "Сибкомплект" Елена Моргуль.

И это не все улучшения. Сейчас на предприятии собирают предложения. Из 40 поступивших 30 уже выполнены.

Участие в "Производительности труда" приняли десятки алтайских компаний. Главная задача нацпроекта заключается в том, чтобы повысить производительность труда на средних и крупных на предприятиях. Это касается предприятий, которые выпускают продукцию, не связанную с добычей сырья (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство; торговля; туризм).

Например, в животноводческом комплексе "Бурановское" бережливые технологии помогли увеличить выработку на производстве сырого молока на 12%, а время молока "в пути" от коровы до отгрузки товара сократилось на 71%.