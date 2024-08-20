Кожевенный завод увеличил выработку на 10% благодаря оптимизации производства

Предприятие подвело промежуточные итоги реализации нацпроекта "Производительность труда"

20 августа 2024, 16:10, ИА Амител

"Русская кожа Алтай" / Фото: КАУ АЦКР

В начале августа на предприятии "Русская кожа Алтай" подвели итоги шестимесячной работы в рамках национального проекта "Производительность труда". Эксперты регионального центра компетенций (РЦК) помогли компании оптимизировать производство. На мероприятии присутствовали представители Министерства экономразвития Алтайского края.

В качестве экспериментальной площадки выбрали процесс изготовления полуфабриката WB. Вместе с экспертами РЦК, рабочая группа предприятия проанализировала все этапы производства, выявив узкие места, которые замедляли процесс от получения сырья до выпуска готовой продукции.

"Русская кожа Алтай" / Фото: КАУ АЦКР

Для устранения проблем в компании разработали и внедрили инновационные решения.

К ним относятся:

Стандартизация времени нахождения полуфабриката на разных этапах производства. Ранее объемы и время обработки не были регламентированы.

Модернизация рабочих мест, что позволило повысить эффективность труда.

Внедрение шаблонов и стандартизация процессов, что привело к минимизации потерь времени и ресурсов.

Руководитель рабочей группы Александр Тимирязев представил полученные результаты.

"Нам удалось сократить время производства полуфабриката WB на 24%, уменьшить незавершенное производство на 33% и увеличить выработку на 10%," – сообщил он.Исполнительный директор ООО "Русская кожа Алтай" Николай Ластовка подчеркнул, что проект "Производительность труда" способствовал формированию сплоченной команды профессионалов на предприятии. Там достигли всех поставленных целей и определили направления для дальнейшего развития. Следующим шагом станет внедрение инструментов бережливого производства и обучение сотрудников их использованию.

В течение следующих двух с половиной лет компания планирует распространить успешный опыт на другие участки производства. Для этого на предприятии уже разработали план работ. Он позволит ежегодно увеличивать производительность труда на 5%.

Напомним, бережливые технологии освоили и в алтайском животноводческом комплексе "Бурановское". Предприятие успешно реализует нацпроект. Благодаря улучшениям, здесь оптимизировали производство сырого молока.

В результате выработку увеличили на 12%, количество больных коров сократили на 69%, а время от отела до отгрузки молока уменьшили на 71%.

В 2022 году компания стала участником нацпроекта под региональным управлением. Эксперты помогли выбрать пилотный поток. После завершения проекта инструменты бережливого производства применили и на других участках предприятия. Сотрудники и другие подразделения компании обучаются основам эффективной работы.

Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.



В нем принимают участие компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).