Алтайская ЛДПР провела "наградительно-предвыборную" конференцию

В реготделении наградили лучших партийцев

04 июля 2023, 16:00, ИА Амител

Сергей Булаев и Дмитрий Шор / Фото: пресс-служба ЛДПР

1 июля алтайское региональное отделение ЛДПР провело внеочередную конференцию. На ней либерал-демократы выдвинули кандидатов в органы местного самоуправления на выборы в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Помимо делегатов на мероприятии присутствовали представили краевой избирательной комиссии и регионального минюста.

Также на конференции прошли довыборы в Координационный Совет Алтайского реготделения ЛДПР после выхода из него двух членов. В высший руководящий орган отделения вошли депутат барнаульской гордумы, координатор барнаульского отделения ЛДПР Анна Юферева и заместитель координатора краевой ЛДПР по идеологической работе, помощник депутата алтайского Заксобрания Дарья Чернышева.

Кроме того, координатор алтайских либерал-демократов, депутат АКЗС Сергей Булаев вручил депутатам, активистам, руководителям местных и первичных отделений ЛДПР благодарственные письма. А активист реготделения Дмитрий Шор и представители ООО ПК "Прогресс-Энерго" – благодарность от председателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексея Диденко за оказание гуманитарной поддержки нашим бойцам на передовой.

Сергею Булаеву вручили благодарственное письмо от председателя ЛДПР Леонида Слуцкого. Лидер партии отметил эффективную партийную работу в крае, активную помощь бойцам специальной военной операции и их семьям.