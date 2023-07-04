Алтайская ЛДПР провела "наградительно-предвыборную" конференцию
В реготделении наградили лучших партийцев
04 июля 2023, 16:00, ИА Амител
1 июля алтайское региональное отделение ЛДПР провело внеочередную конференцию. На ней либерал-демократы выдвинули кандидатов в органы местного самоуправления на выборы в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Помимо делегатов на мероприятии присутствовали представили краевой избирательной комиссии и регионального минюста.
Также на конференции прошли довыборы в Координационный Совет Алтайского реготделения ЛДПР после выхода из него двух членов. В высший руководящий орган отделения вошли депутат барнаульской гордумы, координатор барнаульского отделения ЛДПР Анна Юферева и заместитель координатора краевой ЛДПР по идеологической работе, помощник депутата алтайского Заксобрания Дарья Чернышева.
Кроме того, координатор алтайских либерал-демократов, депутат АКЗС Сергей Булаев вручил депутатам, активистам, руководителям местных и первичных отделений ЛДПР благодарственные письма. А активист реготделения Дмитрий Шор и представители ООО ПК "Прогресс-Энерго" – благодарность от председателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексея Диденко за оказание гуманитарной поддержки нашим бойцам на передовой.
Сергею Булаеву вручили благодарственное письмо от председателя ЛДПР Леонида Слуцкого. Лидер партии отметил эффективную партийную работу в крае, активную помощь бойцам специальной военной операции и их семьям.
17:55:49 04-07-2023
Что-то они такие сиротки)))
15:49:52 05-07-2023
Амик пиарит ЛДПР?