"России нужна огромная армия": лидер ЛДПР рассказал, зачем стране участвовать в СВО

По мнению Леонида Слуцкого, "глубинный фашизм уже пришел в каждый дом"

24 июня 2023, 10:10, ИА Амител

Леонид Слуцкий / Фото: ЛДПР

Как в мире возник глубинный фашизм, как он менялся с годами и насколько проник в повседневную жизнь простых людей. Почему сегодня фашизм стал еще более опасен и как связан с началом специальной военной операции. Об этом и не только в своей статье в "Российской газете" написал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий накануне Дня памяти и скорби, 22 июня.

Политик отмечает, что хотя президент России Владимир Путин пояснил цели и причины проведения специальной военной операции, многих россиян все еще волнует этот вопрос. Жители страны сплотились, многие помогают фронту, но люди часто не видят истоков этого конфликта. Населению страны сложно понять суть в потоке новостей, которые сыплются сотнями сообщений в мессенджерах и звучат с экранов телевизоров и радиостанций. В лавине информации сложно уловить истину. Сегодня она одна – в XXI веке человечество вновь столкнулось с фашизмом. Глубинным фашизмом, часто детально завуалированным, чтобы его сложно было распознать, заявил Слуцкий.

"Глубинный фашизм уже пришел в каждый дом. Он растлевает молодых через социальные сети, пропагандирует, нет, навязывает ЛГБТ-установки, держит за горло через коррупционные счета в криптовалютах, через двойное-тройное гражданство – и то, что эти "элиты" и уральский пролетарий одинаково осуждают Гитлера, – формальность", – отметил председатель ЛДПР.

Сам Леонид Слуцкий многократно участвовал в переговорах "с украинскими властями и их европейскими и заокеанскими хозяевами". Он заявляет, что знает в лицо тех людей, которые сегодня руководят марионеточным государством. С одной единственной целью – измотать Россию, изолировать и расколоть. Цель – ресурсы России, уверен политик.

Леонид Слуцкий считает, что Россия в нынешних условиях должна пробежать 100 лет развития за 10. Необходимо в рекордные сроки наращивать технический прогресс. Следовательно – интеллектуальный. Для этого нужно развивать науку и систему высшего образования. Сделать поступление в технические вузы исключительно на бюджетной основе и по конкурсу.

Сегодня важно объяснить русским людям, с кем, за что и для чего мы боремся, пишет он. Поединок начался не в феврале 2022 года, а почти на 100 лет раньше. Об этом Леонид Слуцкий подробно рассказывает, приводя взвешенные аргументы и проверенные исторические факты, в своей статье.

"В современном мире России нужна просто огромная армия. ЛДПР настаивает: Армия России с учетом гражданского персонала должна быть не менее 7 млн человек. Ведь нам есть что и от кого защищать", – подчеркнул лидер ЛДПР.

Чтобы победить фашизм XXI века, важно воевать на всех фронтах каждому русскому. В наших силах поддержать наших ребят на передовой не только гуманитарной помощью, но и личной идеологической борьбой, подчеркивает Слуцкий.