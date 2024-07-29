Алтайская легкоатлетка завоевала золото в Москве

Полина Ткалич пробежала 400 метров за 51,05 секунды

29 июля 2024, 17:10, ИА Амител

Стадион / Источник фото: unsplash.com

Алтайская легкоатлетка Полина Ткалич завоевала золото в беге на 400 метров в Москве. Там 27 и 28 июля прошел турнир "Путь к Олимпу" из серии "Королева спорта" с участием сильнейших российских, а также белорусских спортсменов.

Ткалич, которая до замужества выступала под фамилией Миллер, показала результат 51,05 секунды и более чем на секунду опередила москвичку Анну Садовничеву, которая финишировала второй.

Сейчас Полина Ткалич представляет на состязаниях Алтайский и Краснодарский края.