Алтайская легкоатлетка завоевала золото в Москве
Полина Ткалич пробежала 400 метров за 51,05 секунды
29 июля 2024, 17:10, ИА Амител
Стадион / Источник фото: unsplash.com
Алтайская легкоатлетка Полина Ткалич завоевала золото в беге на 400 метров в Москве. Там 27 и 28 июля прошел турнир "Путь к Олимпу" из серии "Королева спорта" с участием сильнейших российских, а также белорусских спортсменов.
Ткалич, которая до замужества выступала под фамилией Миллер, показала результат 51,05 секунды и более чем на секунду опередила москвичку Анну Садовничеву, которая финишировала второй.
Сейчас Полина Ткалич представляет на состязаниях Алтайский и Краснодарский края.
18:05:22 29-07-2024
Молодец!
Это всё при том, что бегать эти 400 метров у нас просто не где.
Так, что она не благодаря, а вопреки правительству и министерству спорта края
20:49:03 29-07-2024
Гость (18:05:22 29-07-2024) Молодец!Это всё при том, что бегать эти 400 метров у нас... Вот прям совсем- совсем??
Стадионов, беговых дорожек, асфальта хоть какого-то нет совсем??? Вы всё врете!
22:18:31 29-07-2024
Musik (20:49:03 29-07-2024) Вот прям совсем- совсем?? Стадионов, беговых дорожек, ас... Асфальт какой-то есть, тут не поспоришь. Вы наверное удивитесь но для легкой атлетики нужны беговые дорожки со специальным покрытием. Да и тренироваться спортсменам желательно не только летом
22:42:22 29-07-2024
Вот Краснодарский край пусть и радуется за своих спортсменов. Включая Шубенкова.
Или сможете объяснить как алтайские спортсмены становятся ещё и краснодарскими???
22:58:28 29-07-2024
Гость (22:42:22 29-07-2024) Вот Краснодарский край пусть и радуется за своих спортсменов... Легко!
Спортсмен достигает определенного уровня когда ему требуются регулярные тренировки в специальных помещениях со специальным оборудованием. И он понимает, что в родном крае либо идти физкультуру преподавать либо строить карьеру дальше , но там где для этого есть условия.
11:50:46 31-07-2024
хороший результат! если учесть, что в дрэг-рейсинге машины с безумным количеством лошадей 400 метров за 9 секунд проезжают! это с какой она скоростью бежала тогда???