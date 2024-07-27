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Барнаульские футболисты проиграли команде из алтайского села

Матч завершился со счетом 3:1 в пользу мамонтовцев

27 июля 2024, 21:45, ИА Амител

Футбольный матч / Кадр из видео: t.me/mamontovo_official
Футбольный матч / Кадр из видео: t.me/mamontovo_official

Барнаульский футбольный клуб "Полимер" проиграл команде "Мамонтово" из райцентра Мамонтовского района, сообщили в местной администрации.

Матч прошел 27 июля на мамонтовском стадионе "Октябрь" и завершился со счетом 3:1 в пользу сельчан. 

"По другому в этот день быть и не могло. Молодцы!" – поздравили победителей в телеграм-канале муниципалитета.

27 июля в Мамонтово отметили 100-летие района. Помимо соревнований, в райцентре прошли концерты, ярмарка, ретроавтопробег и вручение наград.

Алтайский край Спорт Футбол

Комментарии 5

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Гость

21:58:21 27-07-2024

Всё Полимер, прошлогодний чемпион Сибири распускаем. На следующий год на КФК Мамонтово играет.

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ДМВ

22:02:52 27-07-2024

"Мамонтовские футболисты выиграли у жителей алтайского города". Однако, так должен звучать заголовок

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Гость

22:22:34 27-07-2024

Воля,настрой,родные стены.

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Гость

10:02:07 28-07-2024

Красавчики, показали городским засранцам где их место! Кривоногих списать всех пора

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Гость

17:26:06 28-07-2024

Гость (10:02:07 28-07-2024) Красавчики, показали городским засранцам где их место! Криво... А ничего что против 30ти летних деревенских мужиков играл Полимер2006. Пацаны 17и летние ?

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