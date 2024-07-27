Барнаульские футболисты проиграли команде из алтайского села

Матч завершился со счетом 3:1 в пользу мамонтовцев

27 июля 2024, 21:45, ИА Амител

Футбольный матч / Кадр из видео: t.me/mamontovo_official

Барнаульский футбольный клуб "Полимер" проиграл команде "Мамонтово" из райцентра Мамонтовского района, сообщили в местной администрации.

Матч прошел 27 июля на мамонтовском стадионе "Октябрь" и завершился со счетом 3:1 в пользу сельчан.

"По другому в этот день быть и не могло. Молодцы!" – поздравили победителей в телеграм-канале муниципалитета.

27 июля в Мамонтово отметили 100-летие района. Помимо соревнований, в райцентре прошли концерты, ярмарка, ретроавтопробег и вручение наград.