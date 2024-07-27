Барнаульские футболисты проиграли команде из алтайского села
Матч завершился со счетом 3:1 в пользу мамонтовцев
27 июля 2024, 21:45, ИА Амител
Футбольный матч / Кадр из видео: t.me/mamontovo_official
Барнаульский футбольный клуб "Полимер" проиграл команде "Мамонтово" из райцентра Мамонтовского района, сообщили в местной администрации.
Матч прошел 27 июля на мамонтовском стадионе "Октябрь" и завершился со счетом 3:1 в пользу сельчан.
"По другому в этот день быть и не могло. Молодцы!" – поздравили победителей в телеграм-канале муниципалитета.
27 июля в Мамонтово отметили 100-летие района. Помимо соревнований, в райцентре прошли концерты, ярмарка, ретроавтопробег и вручение наград.
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