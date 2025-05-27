Алтайская манка и ржаная мука могут появиться на китайском рынке уже через месяц

Однако производителям придется соблюсти ряд требований

27 мая 2025, 08:15, ИА Амител

Мука / Фото: unsplash.com / Olga Kudriavtseva

Уже через месяц алтайская манка и ржаная мука могут появиться на китайском рынке. Россия получила разрешение на экспорт этой сельхозпродукции в Поднебесную. Регламент поставок утвердили представители Главного таможенного управления КНР и нашего Россельхознадзора. Это событие не только укрепит российско-китайские отношения, но и подтолкнет к развитию отечественных производителей и переработчиков зерна.

Как рассказали Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул в Федеральном центре оценки безопасности и качества продукции АПК, аграрии Алтайского края долгое время добивались открытия поставок продукции в этом направлении. Руководитель ведомства Мария Шостак объяснила, какие требования нужно выполнить.

"В соответствии с протоколами о соблюдении инспекционных и карантинных требований и гарантии высокого качества и безопасности экспортируемой продукции, участникам зернового рынка необходимо выполнить ряд условий: сделать фитосанитарный мониторинг мест выращивания и хранения ржи и пшеницы, зарегистрироваться в китайской системе "Цайфер"; соблюсти требования к упаковке, маркировке, качеству и безопасности отправляемой продукции", – сказала она.

Эксперт отмечает, что в последнее время интерес со стороны Китая к нашим продуктам растет, а предпочтения китайских жителей меняются в сторону разнообразия рациона. Популярностью у них пользуются, например, алтайские овсяные хлопья. Отметим, что всего за 2024 год сельхозпроизводители Алтайского края выпустили по 25 тысяч тонн манки и ржаной муки.