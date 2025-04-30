Глава Роскачества отметил органическую продукцию алтайских компаний

Сейчас предприятия из Алтайского края принимают участие в правительственной премии

30 апреля 2025, 15:30, ИА Амител

Хлеб и подсолнечное масло / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Органическая продукция завоевывает народную любовь: 170 тысяч россиян в этом году проголосовали за любимый бренд органической продукции. Этот конкурс уже второй год подряд проводит Роскачество, сообщает радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул. В числе лучших с приставкой "эко" оказались и алтайские компании – это предприятие "Курай Агро Плюс" и "Эко-хозяйство Марии Самариной". Кстати, среди прочих алтайскому экопродукту на российском рынке отведено особое, очень важное место, считает глава Роскачества Максим Протасов.

"У вас достаточно много держателей государственного "Знака качества". Средний рейтинг Роскачества у товаров Алтая является одним из самых высоких в стране. Ведомство выстраивает и внедряет идеологию качества уже на протяжении десяти лет, и, конечно же, работает с Алтаем по всем этим направлениям. Алтайские предприятия и организации принимают участие в правительственной премии в области качества, а это такая серьезная диагностика по проверке качества работы организации, производительности труда, эффективности внедрения систем менеджмента качества, правильности производственных процессов. В этой работе алтайские предприятия с Роскачеством активно задействованы", – подчеркнул Максим Протасов.

На звание "Народного органического бренда" компания "Курай Агро плюс" претендует, опираясь на многолетний опыт работы с натуральным сырьем и любовь к своей земле. За четверть века работы итог таков: 40 наименований органической продукции – цельнозерновая мука, зеленая гречка, горох, натуральные овсяные и гречневые хлопья. Руководитель компании Игорь Пляко отметил, что всю жизнь он горит тем, чтобы любыми доступными ресурсами беречь здоровье людей.

"Предприятий, подобных нашему, по объему и по ассортименту не так много в нашей стране. Конечно же, на конкурс нас пригласили. Я думаю, это важно не столько для предприятия, сколько вообще для пропаганды органического питания, органических продуктов. Когда выпускаешь какую-то продукцию, за которую ты не стыдишься, это совершенно уже другое отношение к результату своего труда. Это чувствую не только я как руководитель, но и все работники нашего предприятия", – подчеркнул Игорь Пляко.

Удалось ли предприятию из Бийского района получить награду – узнаем уже в мае. Народный органический конкурс завершен. Сейчас организаторы ведут подсчет голосов и готовят заветные статуэтки. Однако уже сейчас ясно: главного результата конкурса – сделать натуральное популярным – алтайские компании точно достигли.