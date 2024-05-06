Алтайская пельменная компания стала финалистом конкурса по нацпроекту

ООО "Мороз" вошла в список 51 предприятия-победителя

06 мая 2024, 15:00, ИА Амител

Производство на ООО "Мороз" / Фото с сайта econom22.ru

Алтайское предприятие ООО "Мороз" стало одним из финалистов конкурса на создание корпоративных центров опережающей подготовки (КЦОП) в 2024 году. Его проводили в рамках национального проекта "Производительность труда".

"Мороз" производит замороженные полуфабрикаты, ягоды, грибы и овощи. Это один из крупнейших производителей в Сибири.

"Обучение и развитие персонала в нашей компании является одной из приоритетных задач. И мы не раздумывая приняли решение подать заявку и участвовать в конкурсном отборе. В итоге мы вошли в список из 51 компании-победителя. Всего в отборе принимали участие 155 предприятий со всей страны", – рассказала руководитель отдела управления персоналом ООО "Мороз" Юлия Трусова.

Сейчас в компании приступают к разработке и внедрению системы оценки кандидатов и персонала. Также здесь проведут повышение квалификации и стандартизацию процессов работы мастеров. Добавим, что КЦОП помогает сократить срок адаптации новых работников, повысить эффективность обучения сотрудников, сократить непроизводственные потери на рабочем месте.

Созданием таких центров на базе предприятия – участника нацпроекта "Производительность труда" занимается АНО "Агентство развития профессионального мастерства" ("Ворлдскиллс Россия") и представляет собой площадку внутри предприятия для обучения сотрудников и разработки корпоративного стандарта профессий. Центр позволяет координировать ускоренную профподготовку и объективно оценивать компетенции сотрудников.

Сам же конкурс проходил с 10 января по 2 апреля. Эксперты оценили актуальность поставленных предприятиями кадровых проблем, уровень вовлеченности команд для их решения. Итоги организации КЦОП подведут на ежегодном Кубке по рационализации и производительности на площадке "Екатеринбург-Экспо" в Екатеринбургу 13-17 ноября.

Нацпроект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях (с объемом годовой выручки от 400 млн рублей). В числе участников компании базовых несырьевых отраслей экономики: обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля.

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