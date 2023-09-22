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Алтайская пенсионерка из-за мошенницы лишилась 200 тысяч рублей и полотенца

Женщине позвонила якобы ее родственница

22 сентября 2023, 11:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Алтайском крае мошенники обманули пенсионерку, используя стандартную и многим известную схему, сообщает региональное МВД.

С жалобой в полицию обратилась 76-летняя жительница Заринска, которой накануне позвонила якобы ее родственница и сообщила, что виновна в ДТП.

Мошенница попросила помочь ей и передать 200 тысяч рублей водителю, который за ними приедет.

"Потерпевшая завернула деньги в полотенце и передала водителю. Уже позже, связавшись с родственницей, женщина поняла, что стала жертвой аферистов", – рассказали в ведомстве.

Правоохранители в очередной раз призвали жителей края проявлять бдительность. В подобных случаях прежде всего необходимо связаться с родственниками, от имени которых звонят мошенники.

Мошенники Заринск

Комментарии 2

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Гость

11:15:49 22-09-2023

Блин, еще и полотенце

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Гость

11:55:49 22-09-2023

Спрут, не кто не ловит.

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