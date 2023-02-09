"Француз" радовал барнаульскую пенсионерку своими фото и лишил её 600 тысяч рублей

С "иностранцем" женщина познакомилась в одной из соцсетей

09 февраля 2023, 12:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае разыскивают афериста, который при помощи удивительных историй обманул пенсионерку, сообщает региональное МВД.

С жалобой в полицию обратилась 68-летняя жительница Барнаула, у которой похитили более 600 000 рублей.

"Пожилая жительница в июне 2021 года в одной из соцсетей познакомилась с мужчиной и начала активно с ним переписываться. Злоумышленник смог войти в доверие – присылал ей якобы свои фотографии, которые на самом деле были обработаны в графическом редакторе", – рассказали в ведомстве.

"Француз" пояснил пенсионерке, что общается с ней при помощи онлайн-переводчика – этим он объяснил свой "грамотный русский язык".

Затем у "иностранца" неожиданно начались проблемы. Он рассказал, что после ограбления у него нет денег и негде жить.

Пенсионерка решила помочь и начала переводить на указанные счета не только свои сбережения, но и взятые в кредит деньги. Когда размер помощи превысил 600 000 рублей, женщина поняла, что стала жертвой мошенника и обратилась в полицию.