Алтайская пенсионерка лишилась денег в надежде получить подарок от банка

Возбуждено уголовное дело

15 января 2025, 11:41, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

Пенсионерка из Троицкого района Алтайского края в надежде получить подарок от банка лишилась денег, сообщили в МВД региона.

Женщине 1957 года рождения пришло в соцсети сообщение от имени знакомой, которая рассказала, как получить 4,5 тысячи рублей в связи с днем рождения банка, и указала номер для связи в мессенджере.

"Женщина сообщила номер своей банковской карты и коды из SMS. В результате произошло списание денег", – рассказали в ведомстве.

Сельчанка потеряла около 10 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.