Алтайская пенсионерка лишилась денег в надежде получить подарок от банка
Возбуждено уголовное дело
15 января 2025, 11:41, ИА Амител
Российские деньги / Фото: amic.ru
Пенсионерка из Троицкого района Алтайского края в надежде получить подарок от банка лишилась денег, сообщили в МВД региона.
Женщине 1957 года рождения пришло в соцсети сообщение от имени знакомой, которая рассказала, как получить 4,5 тысячи рублей в связи с днем рождения банка, и указала номер для связи в мессенджере.
"Женщина сообщила номер своей банковской карты и коды из SMS. В результате произошло списание денег", – рассказали в ведомстве.
Сельчанка потеряла около 10 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.
11:59:49 15-01-2025
вот прости господи, нельзя смеяться.
но вот как ))
раскатала губу на четыре с половой на халяву, а по итогу подстригли на десять
12:30:04 15-01-2025
вообще не жалко, жадность и жажда халявы.