Бийчанин неоднократно отправлял мошенникам инвестиции и ни разу не получил доход

Предложение о заработке в интернете было очень привлекательным и даже невероятным

13 января 2025, 10:30, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае мошенники похитили у жителя 350 тыс. рублей под предлогом заработка на инвестициях, сообщает региональное МВД.

"В одном из мессенджеров пришло сообщение с предложением дополнительного заработка. Потерпевшего заинтересовало данное предложение", – рассказали в ведомстве.

В ходе общения с мошенниками житель Бийска зарегистрировался в рекомендуемой программе и открыл там счет, после чего неоднократно перевел деньги с банковской карты по указанным реквизитам.

Правоохранители в очередной раз предупреждают: если предложение о заработке в интернете выглядит очень привлекательно, это действуют мошенники.