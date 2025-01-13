Бийчанин неоднократно отправлял мошенникам инвестиции и ни разу не получил доход
Предложение о заработке в интернете было очень привлекательным и даже невероятным
13 января 2025, 10:30, ИА Амител
В Алтайском крае мошенники похитили у жителя 350 тыс. рублей под предлогом заработка на инвестициях, сообщает региональное МВД.
"В одном из мессенджеров пришло сообщение с предложением дополнительного заработка. Потерпевшего заинтересовало данное предложение", – рассказали в ведомстве.
В ходе общения с мошенниками житель Бийска зарегистрировался в рекомендуемой программе и открыл там счет, после чего неоднократно перевел деньги с банковской карты по указанным реквизитам.
Правоохранители в очередной раз предупреждают: если предложение о заработке в интернете выглядит очень привлекательно, это действуют мошенники.
10:55:11 13-01-2025
ну как же так?
может еще добавить надо?
11:43:59 13-01-2025
Мало внёс, нужно внести ещё 200, чтобы разблокировать счёт и потом 200, чтобы вывести все средства.