Алтайская пенсионерка не повелась на уловки мошенников и сберегла 1 млн рублей
Женщину пыталась развести якобы ее дочь
13 февраля 2024, 15:29, ИА Амител
Мошенники не смогли обмануть пенсионерку из Рубцовска / Фото: unsplash.com
Жительница Рубцовска отказалась переводить деньги мошенникам и сберегла крупную сумму денег.
Как сообщили в МВД Алтайского края, пенсионерке позвонила незнакомка, представилась ее дочерью и начала просить миллион рублей.
Однако горожанка уже знала о таких схемах из телевизора и газет, а потому обмануть ее не удалось: женщина положила трубку и обратилась в полицию.
Ранее сообщили, что мошенники стали чаще использовать Telegram для обмана людей.
16:17:51 13-02-2024
Просто у женщины был сын. ))
16:27:54 13-02-2024
Гость (16:17:51 13-02-2024) Просто у женщины был сын. ))... И миллиона у неё не было.
16:27:13 13-02-2024
Что ни миллион, так у пенсионерки))
08:45:40 14-02-2024
Гость (16:27:13 13-02-2024) Что ни миллион, так у пенсионерки))... не знаю где иони берут эти миллионы... А я живу "весело" от пенсии до пенсии!
16:32:04 13-02-2024
Здравствуйте мама! Я ваша дочь, дай миллион, ну дай миллион...
19:21:26 13-02-2024
Интересно, а если бы два попросили, не как в телевизоре, дала бы?