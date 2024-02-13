Алтайская пенсионерка не повелась на уловки мошенников и сберегла 1 млн рублей

Женщину пыталась развести якобы ее дочь

13 февраля 2024, 15:29, ИА Амител

Мошенники не смогли обмануть пенсионерку из Рубцовска / Фото: unsplash.com

Жительница Рубцовска отказалась переводить деньги мошенникам и сберегла крупную сумму денег.

Как сообщили в МВД Алтайского края, пенсионерке позвонила незнакомка, представилась ее дочерью и начала просить миллион рублей.

Однако горожанка уже знала о таких схемах из телевизора и газет, а потому обмануть ее не удалось: женщина положила трубку и обратилась в полицию.

Ранее сообщили, что мошенники стали чаще использовать Telegram для обмана людей.