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Алтайская пенсионерка не повелась на уловки мошенников и сберегла 1 млн рублей

Женщину пыталась развести якобы ее дочь

13 февраля 2024, 15:29, ИА Амител

Мошенники не смогли обмануть пенсионерку из Рубцовска / Фото: unsplash.com
Мошенники не смогли обмануть пенсионерку из Рубцовска / Фото: unsplash.com

Жительница Рубцовска отказалась переводить деньги мошенникам и сберегла крупную сумму денег.

Как сообщили в МВД Алтайского края, пенсионерке позвонила незнакомка, представилась ее дочерью и начала просить миллион рублей.

Однако горожанка уже знала о таких схемах из телевизора и газет, а потому обмануть ее не удалось: женщина положила трубку и обратилась в полицию.

Ранее сообщили, что мошенники стали чаще использовать Telegram для обмана людей.

Рубцовск Мошенники

Комментарии 6

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Гость

16:17:51 13-02-2024

Просто у женщины был сын. ))

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Гость

16:27:54 13-02-2024

Гость (16:17:51 13-02-2024) Просто у женщины был сын. ))... И миллиона у неё не было.

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Гость

16:27:13 13-02-2024

Что ни миллион, так у пенсионерки))

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Гость

08:45:40 14-02-2024

Гость (16:27:13 13-02-2024) Что ни миллион, так у пенсионерки))... не знаю где иони берут эти миллионы... А я живу "весело" от пенсии до пенсии!

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Гость

16:32:04 13-02-2024

Здравствуйте мама! Я ваша дочь, дай миллион, ну дай миллион...

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Гость

19:21:26 13-02-2024

Интересно, а если бы два попросили, не как в телевизоре, дала бы?

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