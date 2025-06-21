Алтайская пенсионерка "обезопасила" 355 тыс. рублей после звонка от "сотрудника Минфина"
Полицейские возбудили уголовное дело
21 июня 2025, 10:10, ИА Амител
Мошенники похитили 355 тысяч рублей у 70-летней жительницы Егорьевского района Алтайского края, сообщили в МВД региона.
Сначала женщине позвонил якобы сотрудник "Почты России" и заявил, что на ее имя пришло письмо и нужно выбрать способ его получения. Пенсионерка сказала, что заберет его в отделении, после чего разговор прекратился.
Затем сельчанке позвонил "старший менеджер "Госуслуг" и сказал, что к ее банковскому счету получили доступ мошенники, и попросил назвать код из SMS, чтобы женщина не осталась без денег.
После этого с потерпевшей связалась якобы сотрудник Минфина, по рекомендации которого женщина пополнила "безопасный счет".
"Она сняла 355 тысяч рублей, установила на телефон указанное по ссылке приложение, ввела комбинацию цифр и перевела денежные средства", – рассказали в ведомстве.
После этого пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.
15:07:02 21-06-2025
Надо же какая умная женщина
15:39:38 21-06-2025
рад за нее. хорошо, что теперь деньги на безопасном счете
13:52:24 22-06-2025
как так происходит? тут у мамы занимала денег на покупку машины, 450 тыс., так в банке кое-как выдали, сто раз кассир спросила "а она точно ваша дочь" и потом спросила паспорт!! и на выдаче и на пересчете были контролеры