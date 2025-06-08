На Алтае мошенники разыграли спектакль и похитили у пенсионерки более 500 тысяч рублей

Изначально 72-летней женщине "порекомендовали" сменить счетчик, но дошло до того, что она перевела деньги на "безопасный счет"

08 июня 2025, 11:30, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Зональном районе 72-летняя жительница села Соколово стала жертвой мошенников. Аферисты похитили у нее более 500 тысяч рублей под предлогом проверки электросчетчиков, сообщили в региональном МВД.

"Перед заявительницей был разыгран спектакль с несколькими актерами", – рассказали полицейские.

Сначала женщине позвонил якобы представитель "Энергосбыта", который порекомендовал проверить счетчик. Пострадавшая согласилась. Далее незнакомец убедил ее продиктовать серию и номер паспорта якобы для заключения договора. Через некоторое время сельчанке позвонила неизвестная девушка якобы с "Госуслуг", которая сообщила женщине, что она стала жертвой аферистов.

Затем пенсионерке позвонил лжесотрудник ФСБ, заявивший, что ее обманули, и рассказавший об условиях сохранения денег на счетах. Она действовала по его инструкциям. После этого поступил еще один звонок. Женщину убедили перевести деньги на "безопасный счет".

"По указанию мошенника сельчанка обналичила денежные средства и перевела около 200 тысяч рублей неизвестным. На следующий день она намеревалась перевести еще около 100 тысяч рублей, но данная операция не была одобрена оператором", – говорится в сообщении.