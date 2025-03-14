Алтайская пенсионерка получила 250 тысяч рублей за то, что поскользнулась на льду

С управляющей компании взыскали моральную компенсацию

14 марта 2025, 21:55, ИА Амител

Лед и снег / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Суд взыскал с управляющей компании компенсацию морального вреда в пользу жительницы Алтайского края, которая получила травму, поскользнувшись на льду во дворе многоквартирного дома. Об этом сообщает краевая прокуратура.

В ходе рассмотрения дела суд установил, что управляющая компания ненадлежащим образом исполняла обязанности по уборке территории. В суде также отметили, что приобретение противогололедных материалов "не является обстоятельством, исключающим ответственность".

"В результате в пользу пострадавшей взыскана компенсация морального вреда в размере 250 тысяч рублей и штраф в размере 125 тысяч рублей", – говорится в сообщении.

Исполнение решения находится на контроле прокуратуры.