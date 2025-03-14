Алтайская пенсионерка получила 250 тысяч рублей за то, что поскользнулась на льду
С управляющей компании взыскали моральную компенсацию
14 марта 2025, 21:55, ИА Амител
Суд взыскал с управляющей компании компенсацию морального вреда в пользу жительницы Алтайского края, которая получила травму, поскользнувшись на льду во дворе многоквартирного дома. Об этом сообщает краевая прокуратура.
В ходе рассмотрения дела суд установил, что управляющая компания ненадлежащим образом исполняла обязанности по уборке территории. В суде также отметили, что приобретение противогололедных материалов "не является обстоятельством, исключающим ответственность".
"В результате в пользу пострадавшей взыскана компенсация морального вреда в размере 250 тысяч рублей и штраф в размере 125 тысяч рублей", – говорится в сообщении.
Исполнение решения находится на контроле прокуратуры.
22:08:32 14-03-2025
А УК свои потери раскидает на бабкиных соседей.
Щас все старухи как доминушки падать начнут.
Но не у всех старушек внучёк юрист.
19:46:47 16-03-2025
я мечтаю чтобы как можно больше было таких исков, мож тогда начнут дворников гонять своих - а вообще чз эту должность кучу денег воруют и отмывают