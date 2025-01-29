Жительница Алтая получила компенсацию за некачественное лечение в больнице

Состояние женщины только ухудшилось после нахождения в стационаре

29 января 2025, 10:40, ИА Амител

Больница / Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru

В Алтайском крае судебные приставы помогли жительнице Троицкого района получить компенсацию морального вреда за некачественное оказание медицинских услуг, сообщает региональная ФССП.

"Ранее женщина обратилась в больницу за оказанием плановой медицинской помощи в связи с хроническим заболеванием. Терапевт назначил рекомендованное лечение в дневном стационаре. Лечебный эффект не наступил. Состояние женщины только ухудшилось", – рассказали в ведомстве.

Пациентка обратилась в суд, который постановил взыскать в ее пользу компенсацию в размере 25 тыс. рублей.

Ранее судебные приставы помогли алтайскому пасечнику получить 2 млн рублей компенсации за гибель пчел.