Алтайская пенсионерка после переписки в соцсети лишилась 20 тысяч рублей

Сельчанка надеялась получить деньги в подарок от банка, но подарила их мошенникам

21 марта 2023, 14:16, ИА Амител

Фото: pxhere.com

68-летняя жительница Бийского района Алтайского края лишилась почти 20 тысяч рублей после переписки в социальной сети, сообщили в ГУ МВД по региону.

Женщине пришло сообщение от бывшей одноклассницы о том, что крупный банк в честь юбилея раздаёт клиентам денежные бонусы. И для зачисления подарочных 4 тысяч рублей нужно пройти по ссылке, указать номер карты и затем ввести код из СМС.

Сельчанка всё выполнила по инструкции, но затем обнаружила, что баланс на счёте стал, наоборот, меньше. Пенсионерка перезвонила приятельнице, но выяснилось, что её аккаунт взломали аферисты.