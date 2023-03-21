Алтайская пенсионерка после переписки в соцсети лишилась 20 тысяч рублей
Сельчанка надеялась получить деньги в подарок от банка, но подарила их мошенникам
21 марта 2023, 14:16, ИА Амител
Фото: pxhere.com
68-летняя жительница Бийского района Алтайского края лишилась почти 20 тысяч рублей после переписки в социальной сети, сообщили в ГУ МВД по региону.
Женщине пришло сообщение от бывшей одноклассницы о том, что крупный банк в честь юбилея раздаёт клиентам денежные бонусы. И для зачисления подарочных 4 тысяч рублей нужно пройти по ссылке, указать номер карты и затем ввести код из СМС.
Сельчанка всё выполнила по инструкции, но затем обнаружила, что баланс на счёте стал, наоборот, меньше. Пенсионерка перезвонила приятельнице, но выяснилось, что её аккаунт взломали аферисты.
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