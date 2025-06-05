Алтайская пенсионерка в надежде подзаработать стала должницей МФО

Пенсионерка предоставила мошенникам персональные данные

05 июня 2025, 15:30, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

60-летняя жительница Рубцовска стала должницей микрофинансовой организации после разговора с мошенниками, сообщили в МВД Алтайского края.

Пенсионерка увидела в интернете увидела объявление о дополнительном заработке на одной из интернет-платформ и решила откликнуться.

Женщина вступила в переписку с неизвестной, по просьбе которой указала в анкете свои персональные данные и номер банковской карты. После этого "сотрудница" пообещала связаться с ней, когда появится подходящее предложение.

Однако вскоре пенсионерке позвонили из микрофинансовой организации и сообщили, что на ее имя оформлен заем на сумму 16 700 рублей. Женщина обратилась в МФЦ, где наличие задолженности подтвердили.

Потерпевшая написала заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело.