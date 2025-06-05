Житель Алтая взял в кредит 2 млн рублей и положил их на "безопасный счет"

Все началось со звонка знакомого

05 июня 2025, 11:30, ИА Амител

Фото: Андрей Сизов / unsplash.com

62-летний житель Усть-Калманского района поверил знакомому и лишился 2 млн рублей, сообщили в МВД Алтайского края.

Мужчине в мессенджере написал товарищ, что сейчас ему позвонят из службы безопасности банка. Вскоре с сельчанином связались и заявили, что мошенники якобы завладели его персональными данными и пытались оформить кредит в размере 500 тысяч рублей, но банк отклонил заявку.

Затем мужчине позвонил якобы сотрудник банка и предложил решение проблемы: самому оформить автокредит на 2 млн рублей и положить всю сумму на "безопасный счет" по продиктованным реквизитам.

Так потерпевший и поступил. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.