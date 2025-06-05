Житель Алтая взял в кредит 2 млн рублей и положил их на "безопасный счет"
Все началось со звонка знакомого
05 июня 2025, 11:30, ИА Амител
62-летний житель Усть-Калманского района поверил знакомому и лишился 2 млн рублей, сообщили в МВД Алтайского края.
Мужчине в мессенджере написал товарищ, что сейчас ему позвонят из службы безопасности банка. Вскоре с сельчанином связались и заявили, что мошенники якобы завладели его персональными данными и пытались оформить кредит в размере 500 тысяч рублей, но банк отклонил заявку.
Затем мужчине позвонил якобы сотрудник банка и предложил решение проблемы: самому оформить автокредит на 2 млн рублей и положить всю сумму на "безопасный счет" по продиктованным реквизитам.
Так потерпевший и поступил. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.
11:45:04 05-06-2025
Ощущение такое, что это информация поступает в качестве предупреждения, напоминания о мошенниках, вот и штампуют такие сюжеты каждый день.
12:19:21 05-06-2025
Гость (11:45:04 05-06-2025) Ощущение такое, что это информация поступает в качестве пред... Ага, типа не ведётся уже никто, а всё штампуют и штампуют.
11:46:43 05-06-2025
шаблон формы
Заявление в Сбербанк.
В связи с тем что я положил на безопасный щёт N млн.рублей и они были похищены, прошу выдать мне безвозмездно (то есть даром) 2*N млн.рублей.
ФИО, дата, подпись.
12:13:50 05-06-2025
Musik (11:46:43 05-06-2025) шаблон формыЗаявление в Сбербанк.В связи с тем что ... и не прошу, а требую. И не два млн, а два млрд. В противном случае разнесу палату.
12:53:26 05-06-2025
Musik (11:46:43 05-06-2025) шаблон формыЗаявление в Сбербанк.В связи с тем что ... Тут как бы не положил, а перевел на чужой счет, так что гуляй, Вася
11:49:47 05-06-2025
думаю, что это какая-то схема, где в доле все.
ну не могут люди такими дЭбилами быть, третий год из каждого утюга
14:03:09 05-06-2025
Гость (11:49:47 05-06-2025) думаю, что это какая-то схема, где в доле все.ну не могу... Сейчас смотрел. Кузнецов зам. председателя сбер, рассказывает "Пришла женщина в сбер снимать деньги, большую сумму. Работник 2 часа объяснял ей, что с ней общаются мошенники, отказал. Она пошла в другой банк, перевела туда деньги, сняла и передала на безопасный счет более 400 миллионов рублей" Вот как ещё можно объяснять людям?
14:23:49 05-06-2025
ВВП (14:03:09 05-06-2025) Сейчас смотрел. Кузнецов зам. председателя сбер, рассказывае... я знаю кто такой кузнецов, с 11 го по 18 гг приходилось с его службой и лично с ним пересекаться, по ряду вопросов с сибирском банке
12:22:24 05-06-2025
взял в кредит 2 млн рублей --- удаленно, без личного присутствия, дальше можно не объяснять
12:36:12 05-06-2025
Дураков, не сеют и не пашут.
13:31:16 05-06-2025
Банк: зачем вам кредит?
Клиент: Чтобы положить деньги на безопасный счёт.
Банк: Одобрено!
13:50:17 05-06-2025
Представитель Сбер, только сейчас " За последнюю неделю по стране похищено мошенниками более 1 миллиарда рублей"
06:28:27 06-06-2025
нужно просто запретитить. дистанционную выдачу кредитов и вернуть кредитные комитеты, как раньше. пошел в банк ножками, рассказал сколько нужно и зачем, а там уже специально обученные люди примут решение, через несколько дней.