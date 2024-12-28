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Алтайская пенсионерка в надежде разбогатеть на инвестициях отдала мошенникам 160 тыс.

Правоохранители возбудили уголовное дело

28 декабря 2024, 16:05, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru
Российские деньги / Фото: amic.ru

Мошенники обманули 61-летнюю пенсионерку из Родинского района под предлогом вложения инвестиций, сообщили в МВД Алтайского края.

В интернете сельчанка увидела предложение о заманчивой прибыли, после чего с ней связался якобы представитель инвестиционной компании. 

Незнакомец пообещал женщине помочь в изучении схемы заработка, и та, следуя его указаниям, совершила несколько переводов более чем на 160 тысяч рублей.

"Лжесотрудник убедил пожилую женщину в том, что чем больше она вложит средств, тем выше будет ее заработок. Поняв, что ее обманывают, потерпевшая обратилась в полицию", – рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Алтайский край Мошенники

Комментарии 5

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Гость

16:12:36 28-12-2024

отдала мошенникам 160 тыс --- ну хоть кредиты на нее не взяли, свои отдала, значит были

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Олег

19:44:24 28-12-2024

Притомили уже.. Посылать разучились.

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Владимир

20:47:16 28-12-2024

Продвинутая пенсионерка. хорошо что простая- больше денег у нее не было.

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Светлана

22:44:43 28-12-2024

Меня вчера в это тоже звали, я воздержалась что-то.

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Гость

15:40:04 29-12-2024

А ведь учителей в таком возрасте полно в школах. Представьте, чему они научить могут?

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