Алтайская пенсионерка в надежде разбогатеть на инвестициях отдала мошенникам 160 тыс.

Правоохранители возбудили уголовное дело

28 декабря 2024, 16:05, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

Мошенники обманули 61-летнюю пенсионерку из Родинского района под предлогом вложения инвестиций, сообщили в МВД Алтайского края.

В интернете сельчанка увидела предложение о заманчивой прибыли, после чего с ней связался якобы представитель инвестиционной компании.

Незнакомец пообещал женщине помочь в изучении схемы заработка, и та, следуя его указаниям, совершила несколько переводов более чем на 160 тысяч рублей.

"Лжесотрудник убедил пожилую женщину в том, что чем больше она вложит средств, тем выше будет ее заработок. Поняв, что ее обманывают, потерпевшая обратилась в полицию", – рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".