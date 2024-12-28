Алтайская пенсионерка в надежде разбогатеть на инвестициях отдала мошенникам 160 тыс.
Правоохранители возбудили уголовное дело
28 декабря 2024, 16:05, ИА Амител
Мошенники обманули 61-летнюю пенсионерку из Родинского района под предлогом вложения инвестиций, сообщили в МВД Алтайского края.
В интернете сельчанка увидела предложение о заманчивой прибыли, после чего с ней связался якобы представитель инвестиционной компании.
Незнакомец пообещал женщине помочь в изучении схемы заработка, и та, следуя его указаниям, совершила несколько переводов более чем на 160 тысяч рублей.
"Лжесотрудник убедил пожилую женщину в том, что чем больше она вложит средств, тем выше будет ее заработок. Поняв, что ее обманывают, потерпевшая обратилась в полицию", – рассказали в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".
16:12:36 28-12-2024
отдала мошенникам 160 тыс --- ну хоть кредиты на нее не взяли, свои отдала, значит были
19:44:24 28-12-2024
Притомили уже.. Посылать разучились.
20:47:16 28-12-2024
Продвинутая пенсионерка. хорошо что простая- больше денег у нее не было.
22:44:43 28-12-2024
Меня вчера в это тоже звали, я воздержалась что-то.
15:40:04 29-12-2024
А ведь учителей в таком возрасте полно в школах. Представьте, чему они научить могут?