Барнаулец поверил мошенникам и перевел на "безопасный счет" 400 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело

21 декабря 2024, 12:59, ИА Амител

Купюры / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Житель Барнаула поверил мошенникам и перевел более 400 тысяч рублей на "безопасный счет", сообщили в МВД Алтайского края.

53-летнему мужчине через мессенджер позвонил незнакомец и представился сотрудником Пенсионного фонда. Собеседник сказал, что горожанину положен перерасчет пенсии и попросил продиктовать номер СНИЛС и код подтверждения из "Госуслуг".

Позже с горожанином связался лжесотрудник Центробанка и пояснил, что на его имя аферисты пытаются оформить кредит. Чтобы сохранить деньги, он предложил мужчине перечислить их на "безопасный счет".

"Потерпевший поверил и сделал все так, как ему диктовали. Со своей кредитной карты мужчина перечислил более 400 тысяч рублей злоумышленникам. Когда аферисты стали убеждать в том, что на заявителя пытаются снова оформить кредитный договор и необходимо ехать в банк, чтобы опередить мошенников, барнаулец начал осознавать, что его обманывают", – рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.