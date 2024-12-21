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Барнаулец поверил мошенникам и перевел на "безопасный счет" 400 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело

21 декабря 2024, 12:59, ИА Амител

Купюры / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Купюры / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Житель Барнаула поверил мошенникам и перевел более 400 тысяч рублей на "безопасный счет", сообщили в МВД Алтайского края.

53-летнему мужчине через мессенджер позвонил незнакомец и представился сотрудником Пенсионного фонда. Собеседник сказал, что горожанину положен перерасчет пенсии и попросил продиктовать номер СНИЛС и код подтверждения из "Госуслуг".

Позже с горожанином связался лжесотрудник Центробанка и пояснил, что на его имя аферисты пытаются оформить кредит. Чтобы сохранить деньги, он предложил мужчине перечислить их на "безопасный счет".

"Потерпевший поверил и сделал все так, как ему диктовали. Со своей кредитной карты мужчина перечислил более 400 тысяч рублей злоумышленникам. Когда аферисты стали убеждать в том, что на заявителя пытаются снова оформить кредитный договор и необходимо ехать в банк, чтобы опередить мошенников, барнаулец начал осознавать, что его обманывают", – рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.

Барнаул Происшествия Мошенники

Комментарии 4

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Гость

13:16:34 21-12-2024

Инвалид или кто, в 53 года на пенсии? Мошенники умудряются всех обмануть. Когда это закончится?

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Гость

19:40:59 21-12-2024

Гость (13:16:34 21-12-2024) Инвалид или кто, в 53 года на пенсии? Мошенники умудряются в...
Обманывают только туповатых. Или у кого рыльце в пушку.

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Гость

14:10:53 21-12-2024

инвалид? военный? балетный? какая пенсия в 53 года?

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Гость

08:13:58 23-12-2024

Гость (14:10:53 21-12-2024) инвалид? военный? балетный? какая пенсия в 53 года? ... Горячий цех, учитель (25 лет стажа +5), врач (20 лет + 5). Но тупой.

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