Барнаулец поверил мошенникам и перевел на "безопасный счет" 400 тысяч рублей
Возбуждено уголовное дело
21 декабря 2024, 12:59, ИА Амител
Житель Барнаула поверил мошенникам и перевел более 400 тысяч рублей на "безопасный счет", сообщили в МВД Алтайского края.
53-летнему мужчине через мессенджер позвонил незнакомец и представился сотрудником Пенсионного фонда. Собеседник сказал, что горожанину положен перерасчет пенсии и попросил продиктовать номер СНИЛС и код подтверждения из "Госуслуг".
Позже с горожанином связался лжесотрудник Центробанка и пояснил, что на его имя аферисты пытаются оформить кредит. Чтобы сохранить деньги, он предложил мужчине перечислить их на "безопасный счет".
"Потерпевший поверил и сделал все так, как ему диктовали. Со своей кредитной карты мужчина перечислил более 400 тысяч рублей злоумышленникам. Когда аферисты стали убеждать в том, что на заявителя пытаются снова оформить кредитный договор и необходимо ехать в банк, чтобы опередить мошенников, барнаулец начал осознавать, что его обманывают", – рассказали в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.
13:16:34 21-12-2024
Инвалид или кто, в 53 года на пенсии? Мошенники умудряются всех обмануть. Когда это закончится?
19:40:59 21-12-2024
Гость (13:16:34 21-12-2024) Инвалид или кто, в 53 года на пенсии? Мошенники умудряются в...
Обманывают только туповатых. Или у кого рыльце в пушку.
14:10:53 21-12-2024
инвалид? военный? балетный? какая пенсия в 53 года?
08:13:58 23-12-2024
Гость (14:10:53 21-12-2024) инвалид? военный? балетный? какая пенсия в 53 года? ... Горячий цех, учитель (25 лет стажа +5), врач (20 лет + 5). Но тупой.